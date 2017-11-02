美科州沃爾瑪超市傳數十槍響釀3死 槍手仍在逃

位於科羅拉多州桑頓市中心的一間沃爾瑪發生槍擊案，警方在門口進行調查。(圖/美聯社)

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中時電子報
警方出動大批警力在事發沃爾瑪超市外。(圖/twitter@mikekonopasek)

(13:20更新)警方表示這起槍擊案的死亡人數增至3人，包括2名男子和1名女子中槍喪命，3名死者事發當下都在靠近超市前方的區域。

警方也稱槍手在超市後持手槍隨機掃射，目前仍在逃，並且公布了槍手走進超市的畫面，只見當時身著黑夾克、藍牛仔褲的槍手一臉淡定走進超市內。事發後槍手隨即跑上一台紅色的三菱汽車逃逸。警方目前對他的身分毫無頭緒。

美國科羅拉多州桑頓市一間沃爾瑪超市在當地時間1日晚間6點半驚傳數十聲槍響，警方表示有多人遭到射傷，當局表示目前已經造成2人死亡、1人受傷。

警方公布槍手照片。(圖/Thornton Police)
特殊武裝突擊部隊在現場進行疏散，將坐在超市推車上的民眾從超市帶出。(圖/美聯社)

這家位於桑頓市中心的沃爾瑪超市當時店內約有300多人，目擊者表示事發當下超市內至少有超過30聲槍響。事發後警方也出動特殊武裝突擊部隊（SWAT）到現場支援，沃爾瑪超市外也聚集了超過十輛的救護車。

大批警力以及被疏散的超市顧客在超市停車場上。(圖/美聯社)

當局表示，這起槍擊案目前造成2名男子死於超市附近的醫院和1名女性受傷。

目前警方第一時間僅稱「多人中槍」，未透露更多細節，尚不知凶嫌狀況，但因消息傳出稱槍手仍在活動，因此警方出面澄清表示目前已經沒有在活動的槍手。

在美國才剛歷經上個月發生在賭城的美國史上最大規模槍擊案後，昨天一名烏茲別克籍恐怖分子在紐約市開卡車衝撞路人，造成8人死亡。如今又傳出在公共場所的槍擊案，讓全美人心慌慌。

(中時電子報)

文章來源：2 dead, 1 injured after shooting at Thornton Walmart: Police

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