海珠兒童公園設親子間 哺育孩童更方便

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中時電子報
綜合報導

30日，由海珠區婦聯和住建水務局聯手建設、位於海珠區兒童公園的親子間（母嬰室）正式啟動。親子間不僅硬件齊全、隱私好，每天也有專人進行母乳喂養諮詢。

在公共場所設置母嬰室是廣州市的一項民生措施，目前海珠區已打造20座各具特色的親子間，覆蓋多個街道社區衛生服務中心、區公安局綜合辦證中心、廣州塔、地鐵博物館，及多處大型商場等公共場所。

作為兒童集中的場所，海珠區兒童公園的親子間別具特色。不僅空間寬敞，內部也有沙發、獨立哺乳室，可供多個家庭同時使用；此外，更配有全套國際品牌的寶寶護理台、消毒器和溫奶機，還有空氣清淨機。

由於內設獨立的私密空間，爸爸也能進入親子間。不僅媽媽們可以自在舒服地紿寶寶們餵奶，爸爸們也可以進來幫忙或陪伴，不用再在外面尷尬等候。

帶著2名孩童到兒童公園何小姐說，「以前每次來都不敢超過兩小時，怕沒辦法餵小寶，現在可好了，小寶吃完奶還甜甜地睡著了，輕鬆很多。」海珠區婦聯會表示，未來將建1支專業的母乳指導志願隊伍「母乳倡導志願隊」，在親子間服務、提供指導，及科學育兒等有針對性分享，同時提供線上諮詢，第一時間解決家長的疑惑。

廣州市婦聯副主席李艷林說，「海珠區婦聯打造親子間的示範點，既有母嬰室功能，又有父母照顧的功能，充分體現了性別平等理念在家庭生活中的滲透」。

海珠區將持續推廣親子間覆蓋，提升建設標準，為家庭提供舒適、溫馨的哺乳、親子活動的場地，並不斷進行專業的母乳指導、科學餵養等知識傳播，努力營造關愛母嬰健康的社會環境。

(中時電子報)

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