百貨業年底周年慶相繼登場 龍頭業者訂36.4億營業額目標

翻爆午報／新光三越台南新天地業者今年訂出25天達成36.4億營業額目標，並要以化妝品優惠來刺激買氣。（新光三越台南新天地提供）

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台南市各家百貨業年終周年慶陸續起跑，中西區一家大型百貨9日壓軸登場，近日舉辦誓師大會，業者今年喊出在25天內，達成36.4億的營業額目標，祭出化妝品滿2000送200的優惠刺激買氣。

台南市百貨業年終檔期陸續登場，新光三越中山店檔期10月底已結束，25天內達成6億營業額，南紡購物中心周年慶檔期持續至8日，今年業積目標10億，比去年增加2成。

新光三越台南西門店周年慶今年在台南壓軸登場，正逢開幕第15周年，業者聚集員工，在活動開始前大動作誓師，誓言達成業績目標。

西門店業者近年來每年營業額達百億，是南台灣營業額最高的百貨店家，全店提供900多種品牌，因為樣式齊全，集客率高，每年周年慶一到，能夠吸引雲林至屏東的客群前來消費。

西門店每逢周年慶期間，都會出現一批「閃靈刷手」，這群大戶一天消費刷卡累計可達上百萬，一直是業者眼中的貴賓。

百貨業者今年力抗不景氣，9日起跑的周年慶，預計25天內要達成全館36.4億的營業額，員工並穿上制服齊聚廣場，專為周年慶起跑舉辦一場誓師大會。

為了達成目標，業者祭出優惠刺激買氣，今年除了消費滿5000送500電子禮券外，首次在女性最愛的化妝品項目祭出滿2000送200活動。

業者表示，西門店的化妝品品牌齊全，過去消費一買動輒數千元，這項優惠活動在今年周年慶期間具有很大吸引力。

(中時)

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