微風信義和微風松高周慶第2波 今起下殺2折起

微風信義獨家KENZO短版黑色羽絨外套，2萬7800元。（微風集團提供）

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微風信義CLUB DESIGNR SOPHIE HULME托特包，原價3萬8580元，特價1萬2800元，限量5只。（微風集團提供）
微風信義NU＋derma神經醯胺面膜 x 50入，原價1萬2500元、特價2500元。（微風集團提供）
微風松高首四日-KEDS金屬光感懶人鞋-女款（米白），原價1690元、特價990元。限量20雙。（微風集團提供）
微風松高海壽司盛合精選壽司，原價468元、特價368元，限量30份。（微風集團提供）

微風集團信義區雙館周年慶今（2日）起至13日進入第2波，持續有滿千送百回饋，與當日單筆滿6000元可參加的海、陸、空抽獎。微風信義推出保養品組合下殺2折起、名品33折起；微風松高有海壽司、饗泰多等餐飲新櫃登場，首4日推出激安商品25折起，可趁天轉涼選購換季保養品或保暖衣物享優惠。

微風信義第2波持續祭出秋冬獨家商品，包括BOTTEGA VENETA編織小羊皮混水蛇MINI MONTEBELLO鍊帶包、KENZO短版黑色羽絨外套等；名品33折起商品有CLUB DESIGNR SOPHIE HULME托特包、Baby MADISON N˚21運動套裝、Moschino皮衣造型棉外套等；多款保養品組合最低2折起，像是NU+derma神經醯胺水漾保濕面膜、SANTAXUS活煥金純修護凝磚奢華刷具組（潤），La Colline還祭出光棍節放閃福袋1.3折限量保養組合。微風松高首4日25折起限量超激安商品，則有FOREVER FLAWLESS鑽石刮鬍乳液、KEDS女款金屬光橄懶人鞋（藍/米白）、ZAKKA美女與野獸皮質化妝包。

餐飲部分，微風信義專櫃周慶期間新登場的「飯BAR STATION」推出微風週慶限定豪華套餐，TRINE&ZEN有歐式綜合起司拼盤、寬巷子有雙雙對對周年慶套餐。微風松高餐飲新櫃平價、奢華齊聚，像是創新卻不失傳統的「海壽司」、有霸氣2CM厚度超Q蝦餅的「饗泰多」；元初豆坊周慶期間下午2時前豆奶茶/無糖豆漿500CC四件組，特價199元、花月嵐周慶期間下午2時前點任一主餐可享優惠價69元加購黃金煎餃或韭菜煎餃（3顆）+飲料任選1；TEXAS ROADHOUSE、御盤食堂、TRINE&ZEN等多家餐廳推出秋季優惠。

(中時)

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