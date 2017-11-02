2017年11月02日 14:22 中時 沈揮勝

洪正利(左三)、鄧帶蘭(左四)在今年的日月潭紅茶評鑑中，勇奪特等獎(冠軍)。(沈揮勝攝)

自然農法 洪正利種出台21號冠軍茶

日月潭農業盛事「日月潭紅茶評鑑」10月下旬剛頒獎，4大品系之重要獎項與前幾年情況相似，多由年輕人包辦！但台茶21號較特別，特等獎由60歲的洪正利抱走。他說，茶是最天然的知覺感受，茶園管理秉持自然農法，製程落實萎凋、揉捻各環節，就會有好品質。

洪正利出生於魚池鄉與埔里鎮邊界的「鹹菜甕」山區，父親洪金土原本就種了幾公頃的大葉種紅茶（俗稱阿薩姆紅茶），孩提時期天天要幫老爸照顧茶園，伴隨著茶樹成長，茶是他生活的一部分。

洪正利年輕時赴外打拚，與小她3歲的鄧帶蘭育有1對兒女，夫妻倆在台中、台北之間來來去去，以開水泥預拌車為業；9年前計畫返鄉，把舊茶園整一整，併伐除檳榔樹，種植台茶21號「紅韻」與台茶18號「紅玉」紅茶，並利用每周假日，來回往返除草、施肥。

洪正利、鄧帶蘭3年前因孩子都已成年，把生活重心轉移回老家，以「翔鷹紅茶」為名，全心投入自己的茶園經營。

他們崇尚自然農法，採草生、無藥害栽培，透過魚池鄉公所及鄉農會輔導，參加茶改場研習；此外，也多方請教專家，以及鄰居茶農前輩。自己設有完整的製茶廠設備，從茶園管理到萎凋、殺菁、揉捻到乾燥，都親自掌控，以求得自己想要的品質。

日月潭紅茶4大品系中，洪正利獨鍾台茶21號，他認為，該品系之茶湯較有層次感，並嘗試多元發展，除了紅茶製法，也試著研發蜜香及白茶製法；尤其白茶，散發著自然的水蜜桃香，試喝過的行家都說讚，最是讓人陶醉。

(中時)