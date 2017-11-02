仰德大道大車禍 鄭寶清：全台千輛水泥車牌照都假的！

立委鄭寶清今（2日）質詢時痛批，超過千輛未領有證照的3軸、4軸混凝土泵浦黑車仍在全台亂竄，交通部也遲未有相關檢驗規定。（張家豪攝）

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鄭寶清出示2017年國道地磅站過磅情形統計表，4月國道1號南下造橋及后里兩地磅站，竟分別只有只有0、4台車過磅。（鄭寶清辦公室提供）

立院交通委員會今（2日）審運輸研究所及中央氣象局預算，立委鄭寶清質詢時痛批，7月才發生水泥車在陽明山仰德大道衝撞車禍，造成4死9傷，但超過千輛未領有證照的3軸、4軸混凝土泵浦車仍在全台亂竄。交通部也遲未有相關檢驗規定，交長賀陳旦則回應，會請車輛安全審驗中心（VSCC）、公路總局深入調查，並請運研所加強協調。

鄭寶清指出，三軸、四軸車子性能較好、載重也較高，但相關法規只規定三軸車款重量不得超過26噸，遠低於業界水泥車總重動則30、40噸的現況。因此，就有業者取巧將二軸車送驗，取得合格牌照後再改裝到三軸車、四軸車上，「現在路上沒有一台三軸四軸的水泥車有牌照，也沒有檢驗標準！」

鄭寶清表示，《車輛檢驗實務》中，曾以行政命令公告「混凝土泵浦車車重檢驗問題」，其中載明「混凝土泵浦車相關設備係得拆卸另以車輛載運」，卻也開啟方便之門，業者竟將車上所有會超重的東西拆光光，拆到符合原始登記車重再去驗，驗完再全部裝回來。 「弔詭的是，光是拆裝費就要12萬元，但找別人代驗只要8萬元。交通部實在應該正視。」

對此，賀陳旦回應，除了請監理單位公路總局、制定車輛檢驗規範的車安中心深入了解，也會請運研所加強協調。運研所長吳玉珍澤指出，3個月會有明確調查結果。

鄭寶清也持續追蹤上月24日國道三號拖板車釀3死1傷，該車有超重問題，但他出具2017年國道地磅站過磅情形統計表顯示，4月國道1號南下造橋及后里兩地磅站，竟分別只有只有0、4台車過磅，與其他地磅站及月份動則超過數千至數萬台過磅落差極大。

鄭寶清也質疑，為什麼地磅站只開北上，不開南下？南下地磅站的違規比例，已明顯高於北上。「如果該肇事超重車輛可以事先被過磅檢測出來，就可避免悲劇。」賀陳旦則回應，會深入了解。

(中時)

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