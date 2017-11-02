NBA》周琦終於得分了 火箭宰尼克止敗

2017年11月02日 10:25 中時電子報 黃及人

中國球迷期待已久的一刻終於來臨！2日迎來自己在NBA第3場出賽的中國籍21歲長人「大魔王」周琦，全場投3中1、2罰1進，拿下3分，除了總算拿下自己在NBA第1分，也有第1個進球，相信這1戰對他來說必定難忘。

火箭此役最後就以119比97橫掃尼克，除了中止最近的2連敗，也讓尼克宣告3連勝結束。雙方打完前3節，火箭就以100比74大幅領先尼克，讓末節提前進入垃圾時間，也代表周琦很有可能本季第3次替補上場比賽。

結果等到最後4分31秒，火箭總教練丹托尼終於換上周琦，他也在最後2分43秒獲得兩罰機會，結果他罰進1球，總算替自己在NBA攻下第1分，隨後比賽還剩1分10秒，周琦接獲隊友妙傳，在籃下輕鬆放進在NBA第1個進球。

但從現實面來說，周琦本季3次上場，都在火箭大幅領先或落後的時刻，平均上場時間也僅5分鐘，總共投5中1、2罰進1，場均1分、1.3籃板與0.3火鍋，假如他接下來想上場打更多時間，看來還需得到丹托尼更多信任才行。

火箭2日表現最佳的球員還是「大鬍子」哈登，他拿31分、9助攻與5籃板，萊恩安德森也有21分，艾瑞克戈登17分，阿里查16分、8籃板，卡培拉12分、13籃板；地主尼克則以小哈達威23分最高，波爾金吉斯19分。

(中時電子報)