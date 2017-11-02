婦人大啖大閘蟹 急性膽囊發炎腹部劇痛

2017年11月02日 11:07 中時 林欣儀

喜愛美食的45歲鄭姓婦人，日前發現罹患膽結石，卻不在意也沒接受治療，最近更和好友大啖大閘蟹，未料，吃完不久即感覺右上腹部劇烈疼痛，就醫發現是膽囊結石合併急性膽囊炎，所幸緊急施行「單孔腹腔鏡手術」切除膽囊，目前恢復良好。

鄭姓婦人告訴醫生，今年中秋節期間大吃烤肉、月餅等高油脂食物，導致腹部疼痛，就醫檢查才知罹患膽結石，但因之後未再疼痛，也沒注意，繼續到處吃美食，沒想到引發膽囊發炎。亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，秋節後天氣轉涼，許多民眾食用過量高油脂食物，導致因急性膽囊炎就醫患者增加3成。

羅文鍵表示，這類患者以4、50歲婦女居多，許多人原以為是胃痛，自行服用止痛藥後又繼續大吃大喝，卻不知道結石已經卡住膽囊管，直到病情變嚴重，甚至出現黃疸、急性胰臟炎等情況才就醫，卻因而增加手術危險性。

鄭婦透過單孔腹腔鏡手術治療，術後約2周即恢復正常飲食。羅文鍵指出，膽囊具有幫助消化的功能，若食用大量高油脂食物，因需要較多膽汁消化脂肪，容易引起膽結石阻塞，且多數患者初期不會感覺特殊症狀，但若未及時處理恐造成發炎、引發敗血症等情況，更有10％患者可能因結石卡住膽囊管而引發急性膽囊炎或因膽囊破裂造成腹膜炎。

羅文鍵提醒，隨著飲食西化，膽結石與膽囊炎患者有年輕化趨勢，建議應保持正常運動習慣、多攝取纖維質。

(中時)