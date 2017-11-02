慶富爭取聯貸 顧立雄：金管會曾收到府院密件

金管會主委顧立雄（右）、國庫署署長阮清華（中）、財政部長許虞哲（左）。（劉宗龍攝）

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、中國時報／
金管會主委顧立雄（右）證實當時金管會的確收到行政院轉總統府的函，但是公文編為密件；而財政部長許虞哲（左）則表示，國庫署初步查，好像沒有。（劉宗龍攝）

2015年慶富向銀行爭取聯貸額度，政府是否有出面協助？金管會主委顧立雄2日在立法院財委會中「爆料」，當年9月金管會的確接到來自行政院轉來總統府的「密件」，但顧立雄也表示，密件內容目前不得透露，上面註明要到2025年才能解密。

慶富承包國防部獵雷艦建造案，向銀行團申請205億元聯貸案，銀行撥貸154億元後，此貸款案今年確定繳息不正常，獵雷艦案也成為立法院質詢的焦點；立委黃國昌在財委會質詢時指出，2015年9月總統府居然替慶富董事長陳慶男發函，要求各部會及公股行庫協助其貸款案。

顧立雄回應，2015年9月金管會的確收到來自行政院的密件，但這密件是總統府發給行政院，行政院再轉文給金管會，「二文都列密件」。

黃國昌再追問：「為什麼要列密件？」顧立雄則報以苦笑，在黃國昌不斷追問下，顧立雄只好回應「我想這是2015年的事，當時總統府與行政院為何要列密件，可能請委員去問....」強調自己「還是不太好回答」。

財政部長許虞哲則表示，初步了解，當時財政部似乎沒有收到這封密件，但黃國昌仍是要求財政部回去清查；同時也要求二部會去調查，密件之後，當年10月行政院是否召開了一場沒有會議紀錄的會議，當時國防部、金管會、國庫署及公股行庫都有列席。

顧立雄也透露的確有那場會議，且那場會議乎沒有列密件，但要如何回應外界的詢問，他仍要再想一下。

(工商)

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