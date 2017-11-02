殺童者處死刑或無期徒刑 法務部反對

2017年11月02日 10:52 中時 陳彥宇

近年隨機殺人事件頻傳，朝野立委提案修正《刑法》，針對殺害未滿12歲孩童者處以死刑或無期徒刑，且不得假釋。對此，法務部持反對立場，表示現行法律就故意對少年及兒童犯罪已有加重刑罰，修法恐限縮法官量刑空間，強調現行法律及實務運作能符合實際需求。

立法院司法及法制委員會今審查《刑法》第77條及第271條條文修正草案；親民黨立委陳怡潔主張，隨機殺人者處死刑或無期徒刑，且不得假釋，殺害未滿12歲兒童者唯一死刑；國民黨立委賴士葆等人主張，殺害未滿12歲兒童者處死刑或無期徒刑。

民進黨立委王定宇主張，犯下侵害兒童生命、身體、自由法益有關的犯罪，判處6個月以上有期徒刑或無期徒刑者，不得假釋；國民黨立委顏寬恒主張，判處無期徒刑者，其犯罪情狀到判處死刑的程度，而因國際公約、精神疾病、有教化可能的情形，經鑑定、評估未痊癒或再犯危險未顯著降低者，不得假釋。

然而法務部次長蔡碧仲指出，現行法律明訂，殺人者可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，法官可依個案情節判處被告死刑或無期徒刑，法律並無疏漏；且《兒童及少年福利與權益保障法》明訂，成年人故意對少年及兒童犯罪者，應加重其刑至二分之一。

法務部認為，委員提案修法限縮法官量刑空間，對犯罪情節特殊的案件，恐有情輕法重而無裁量空間。此外，德國、日本刑法殺人罪章的規定，也與我國刑法殺人罪章規範內容相同，皆明訂殺人罪可處死刑或無期徒刑，因此針對被害客體為少年或兒童另定較重法定刑。

至於不得假釋的部分，蔡碧仲表示，假釋制度用於矯治教化且對獄政管理有其重要性和功能性，不得假釋案不宜過廣；現行法也有嚴格規範假釋門檻。

(中時)