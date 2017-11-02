雇主親穿彭祖裝 體驗中高齡就業的不便

雇主身穿彭祖裝體驗中高齡就業的不便，希望雇主能提供友善的職場環境給中高齡者。（許素惠攝）

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虎尾就業中心為協助中高齡就業，邀請弘道老人福利基金會及勞動部雲嘉南分署中高齡企業輔導團，一同與企業探索中高齡的內心需求、經驗價值，期讓雇主反思長者生心理退化、如何設計提供友善職場職務，大家並穿彭祖裝，體驗中高齡行動的不便，更能同理對待中高齡就業所遇到的困難點。

參與的雇主身歷「耆」境體驗，身著駝背背帶、戴上老花眼鏡、手部也綁上約束帶，並拄著拐杖等，全副模擬老化的穿戴裝備，多位雇主駝著身體，不到十分鐘便喊腰酸、脖子酸，連要喝水都卡卡，走路也緩慢了許多，提前感受中高齡者生理老化的情況，以及如何撐著老邁的身軀克服工作上的困難。

座談會也提供各項獎、補助資源訊息給資方，期待雇主更了解各項方案，提供更多中高齡工作機會。其中勞動部目前推動的「輔導企業穩定中高齡及高齡員工就業計畫」，也特別邀請專家學者，到有意願進用中高齡的公司進行評估指導，了解企業進用中高齡者困境並提出建議方案。

冠豪國際貿易公司負責人王景雲表示，傳統產業年輕人流動性高，且穩定度不夠，相反地，中高齡員工穩定度佳，工作態度好，目前該公司有一半以上員工皆為處事圓融的中高齡者，對職場發揮薪火相傳的功用，是共創勞資雙贏的最好人力運用的方式。

(中時)

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