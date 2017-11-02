破解身世之謎 原來透明奶茶是這樣做出來的

2017年11月02日 11:04 中時 林承彥

SUNTORY在紅茶之日於網路上公開如何萃取出有紅茶香氣卻無顏色的萃取液，其實就跟提煉精油是一樣的方法。（翻攝自youtube）

最近賣到翻的SUNTORY透明茶飲系列，包含檸檬紅茶跟奶茶，可說是今年話題最夯的飲料，不少人還特別赴日搶購。但關於如何保持氣味，又能將茶色轉為透明的技術，也引起相當大的討論。

有一派說法認為，透明奶茶是利用過濾澄清的技術將顏色洗掉，而另一種說法，則是猜想整罐奶茶是用香料調和的方式，根本就是化學飲料。但就在昨日（11月1日）又稱為紅茶之日的日子，透明奶茶的製造商SUNTORY，就在網路上公開透明茶飲的製作過程，而只要有合適的工具，甚至能在家裡自己製作。

在紅茶萃取的部分是利用蒸汽蒸餾法，水蒸氣通過茶葉，將香氣蒸出，當這些含有香氣的水蒸氣通過冷卻管道後，便會成為液體。於是，透明的液體就擁有紅茶香濃的味道。這是最常見的精油提鍊方法，所以SUNTORY就以「高濃度アロマ抽出製法」（高濃度精油萃取製法）命名。

但要得到透明的牛奶，方法就稍稍複雜一點了。SUNTORY從牛奶中抽取透明的成份，也就是乳清和乳清礦物鹽，乳清是製作奶酪過程中的副產品，呈半透明狀態，所以很多人都說透明奶茶的味道有點怪，好像奶茶去勾兌水，而該公司的透明乳酪水也是用同樣的原料。

別再以訛傳訛了，現在知道透明奶茶的作法之後，飲用時是不是有稍稍放心一點了。原來只是利用蒸餾技術和乳清萃取，就能得到話題十足的透明奶茶，這也讓人見識到日本人充滿巧思的創意，真是無邊無際。

(中時)