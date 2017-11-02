學者質疑開羅宣言 王丰：不服氣歷史是可笑與無知

開羅會議合影，圖為蔣介石（左起）、羅斯福、邱吉爾、宋美齡。(本報系資料)

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中時電子報

台南市議員李文正、前中興大學企管系副教授沈建德日前質疑教科書誤用《開羅宣言》，如此為大陸主張的「一中原則」提供法律基礎與犯台口實。對此，民國史作家王丰評論，台獨人士不服氣歷史是可笑與無知的，他們打臉《開羅宣言》，無疑就是打臉李登輝、陳水扁、蔡英文。

王丰今(2日)發文痛批獨派人士對歷史的似懂非懂、無知無識。他說，李文正與沈建德有勇氣出來開記者會，但社會大眾有多少人認識這兩位，憑他們出來三言兩語就要推翻一個歷史史實，會不會太「神蹟」？

王丰指出，歷史需要指證，但脫離不了「實力」。當年中華民國派兵來接收台灣，雖然是搭美國兵艦，但依「實力原則」台灣就是被國軍光復的，台灣回歸中國版圖是歷史證據加上現實實力的結果。

王丰強調，台獨人士可以不服氣一切，但不服氣歷史，就有點好笑與無知。道理很簡單，沒有《開羅宣言》則不會有中華民國國軍接收台灣，台灣更不可能「忽然」重回中國版圖。

進一步說，若沒有《開羅宣言》，李登輝、陳水扁、蔡英文就什麼都不是，因為他們都是根據「中華民國憲法」當選「總統」。如果繼續挑《開羅宣言》雞蛋裡的骨頭，就是打臉 李登輝、陳水扁、蔡英文，以及打臉所有根據《開羅宣言》落實之後施行「中華民國憲法」的台灣大小官吏。

(中時電子報)

文章來源：王丰 民國歷史館

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