老闆約酒攤 板模工以為是談判見人就砍

2017年11月02日 11:03 中時 程炳璋

高姓板模工日前在一次酒攤上遭葉姓老闆當面數落而懷恨在心，葉男1日深夜約他到東區一家海產店喝酒解心結，他誤以為對方要談判，帶了兩把西瓜刀赴約，一到現場就朝葉男身上狠砍3刀後離去，葉男身上3處撕裂傷送醫無大礙，高嫌在2日凌晨零時許透過友人向警方投案，警方依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

年少血氣方剛，高姓板模工人20歲，有公共危險前科，他日前在一次酒攤上，與葉姓老闆意見不合，怪葉男不但未相挺，還出言數落，令他內心忿忿不平。

葉男知道部屬心有不滿，1日深夜11時許電話邀約高男到東區一家海產店喝酒，想要當面聊開解心結，沒想到高男聽到對方一句「有空來啊」，以為是要談判，加上自己已有酒意，竟隨身帶了兩把西瓜刀赴約。

高男一到海產店，二話不說，亮出刀械就朝葉姓老闆的身上猛砍3刀，身邊的友人趕緊勸架，跟他說「有話好說，何必這樣」他待了數分鐘後離去。

葉男全身血跡斑斑，客人見狀報警並將葉某送醫，葉男送醫後無生命危險，右手掌、左上臂及上背部均有撕裂傷。

警方介入偵辦，高男在酒意清醒後，2日凌晨透過友人向偵查隊投案。坦承一時氣憤難耐，犯案後原想逃離台南市，經過朋友勸說，決定投案，警方訊後將他依照殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)