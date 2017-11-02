照護無縫接軌！彌補長照空窗期 中市試辦「陪同出院長照服務」

2017年11月02日 15:10 中時 馮惠宜

為彌補因病住院出院後，需長照服務病人等待居家照護服務的空窗期，台中市今年9月推出推出「陪同出院長照服務」計畫，病人出院前，醫院就提前啟動評估機制，與前來接送病人的承案單位人員「無縫接軌」交接，2日市府與中國附醫聯合舉辦記者會，公開這項成果，副市長林依瑩肯定中國附醫全力配合執行，也請有需要的民眾快提申請。

這項「陪同出院長照服務」計畫為全國首創，中國醫藥大學附設醫院護理部督導謝明麗指出，過去需要居家服務的患者，在出院後再向台中市衛生局長期照護管理中心提出申請，使得病人出院後至少要等待2周時間，才能等到居家照服員或外勞到宅服務，這項計畫讓患者返家後及時得到後續居家服務、照護等多元需求，提高需求民眾的生活品質與安全。

中國附醫全力配合執行，接受首例個案服務，短短兩個月間已有21個家庭受惠，全台中市19家協同試辦醫院、9家承辦居家照服的機構努力下已有158家庭受惠。

中國附醫配合計畫執行，在病人入院時若發現其有需要協助，由出院準備服務護理師評估長期照護需求，依病人狀況提供符合的資源，透過長照中心簽核派案給承接的單位，醫院出院準備護理師與承案單位人員無縫交接。

在病人住院時，家屬可先聯繫承案單位前來醫院了解個案狀況，方便在出院當天替病人或其家屬安排交通工具，或委由承案單位協助安排。由照顧團隊成員陪同病人辦理出院手續及返家，與家屬共同擬定照護計畫，啟動跨專業服務；其中包含居家護理及居家服務照顧技巧指導、居家復健評估及指導、輔具諮詢、藥物諮詢、營養評估及指導備餐注意事項、中醫服務、足部問題甲處理、遠距照護、交通接送。

(中時)