美專家： 川普訪陸 中方肯定談台灣

2017年11月02日 12:00 中時 江靜玲

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問張克斯表示，美國總統川普8日訪問中國大陸，中國國家主席習近平定會與川普談到主權和台灣問題。但台灣不需擔心，也不會有「第四公報」。

張克斯今天在CSIS主辦的一項川普訪問亞洲前的預覽記者會中表示，習近平將向川普說明十九大結果，屆時一定會談到主權和台灣。不過，他不認為，台灣需要擔心。有關國務卿提勒森曾提到的美中未來50年關係，以及美中可能簽署「第四公報」等，都不合邏輯。

記者會後，針對「第四公報」，張克斯再對媒體表示，「第四公報」在台灣人的腦海中是個議題，「但我不認為這是美國政府的議題。我無法發現任何人相信我們應該與中國大陸簽署第四公報。」

張克斯指出，川普此次訪陸清楚表明北韓和美中貿易是兩大主題；中方則期待藉著川普和習近平兩位領袖的關係，透過這次兩人會晤，重設雙方關係。中方在十九大前配合美國和聯合國決議案制裁北韓，穩住中美關係，期待十九大順利進行，如今十九大結束，習政權鞏，中方也更有信心，如果無法重設關係，中方也準備好轉向。

張克斯表示，中方的作法是盡量在貿易與北韓等關鍵問題上做足，希望能重設關係；中方也表現了願與美簽署貿易協定的意願，前提是不碰觸其產業政策和市場准入問題。

(中時)