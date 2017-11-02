新南向壯遊 輔大生拜訪印度「女英雄咖啡廳」

2017年11月02日 11:14 中時 林志成

輔仁大學廣告系蔡蓉庭及設計系黃婉清參與教育部青年署「新南向壯遊體驗」活動，她們以「女性賦權」為主題，拜訪位於印度阿格拉的「女英雄咖啡廳」，服務生皆是受過硫酸攻擊的女性，餐廳內的商品沒有定價，而是由客人們自行決定付出多少金錢，作為對女英雄們的支持和鼓勵。

蔡蓉庭及黃婉清此行不只看見印度的傷痛，更了解轉機何在。她們也分享訪問「女英雄咖啡廳」時印象最深刻的一句話：「希望未來能夠促進性別間的對話，並且落實教育，讓人們總有一天都能夠知道：當你有某些情緒想告訴另一個人，你可以直接對她說，而不必攻擊她。」

「有種青春叫壯遊，有種回憶叫熱血」，教育部青年署將於11月18日舉辦「新南向系列活動-壯遊體驗學習成果分享會」，一些探訪台灣各角落或勇敢走向新南向國家的青年，將分享青春熱血的旅程。今年國際體驗學習計畫共12校、412人出國體驗，其中275人至新南向12個國家探訪。

中正大學犯罪防治學系王品君與黃于家、陳雅妍組成感動地圖「知更人」團隊，結合自身所學，在環島的旅途中，拜訪各地的更生人及從事更生領域的工作者，了解他們背後的辛勤和付出的努力，為了讓更多的民眾可以知道在社會角落還有這樣的弱勢族群存在，旅途中，知更人邀請路人一起提筆，寫下對更生人和更生領域工作者的暖心小語，將文字化作實際的鼓勵，暖心告訴他們並不孤單。

教育部青年署提供以青年為主體的學習機會，讓青年透過壯遊自我探索，深化體驗學習的教育價值。青年署11月18日在台北市信義區的香堤廣場，現場更設置了新南向專區，相關資訊可上教育部青年署網站（http://www.yda.gov.tw）或活動網站（http://youthtravel.tw）查詢。

(中時)