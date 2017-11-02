紙老虎狂嚇北韓 傳美F35首駐亞太不能射彈

2017年11月02日 11:03 中時電子報 楊幼蘭

北韓核危機未解，朝鮮半島緊張持續升高，除了美國海軍3個航母戰鬥群近日將齊聚太平洋外，美國空軍也宣佈，將首度在日本沖繩嘉手納基地部署12架能維持空優的F35A戰機，為對抗新威脅提供「前所未有的精確打擊能力」。

但鳳凰網的軍事評論指出，如果熟悉F35A戰機發展現狀就會發現，所謂維持空優和精確打擊能力，目前都是海市蜃樓，而更坑人的是，這12架F35A戰機連機砲都打不響。

分析指出，根據F35戰機的軟體升級計畫，這次派駐日本的12架F35戰機很可能屬於最初的3個「無武器」（No Weapons）批次。

到目前為止，F35戰機已發展出1A、1B、2A、2B（3I）、3C（3F）等5個批次，其中前3批次只能飛行，不具備任何發射武器的能力。而2B（3I）批次僅能發射AIM-120C5/7中程空對空導彈，能投放500磅的GBU-12雷射引導炸彈、1000磅的GBU-32（F-35B），以及2000磅的GBU-31（F-35A/C）JDAM GPS引導炸彈。這已是目前量產型F35的最高批次，而整合了機砲與更多彈藥發射能力的3C（3F）批次原本計畫2012年交付，但目前已延至2018年。

而這意味著，儘管F35A裝備了內置的4管加特林式25mm航砲，但目前受制於軟體，根本無法發射。此外，目前在美軍4代半戰機上早已實用的SDB II小直徑炸彈、JSOW Block 3空對地飛彈、AIM-9X Block 2空對空飛彈，在F35A上同樣無法使用。分析指出，更嚴重的是，原本身為戰機戰力核心的雷達海上作戰模式、紅外搜索和跟蹤（IRST）、直接紅外對抗、合作式電子戰、先進威脅回應，以及任務規劃等功能，需要到更遙遠的第5批次（Block 5）才能具備。

儘管目前F35可用的彈藥捉襟見肘，但至2B（3I）批次畢竟具備了初始作戰能力，結合優異的火控系統，在支持者眼中，F35A至少能成為一流的空戰戰機。

不過，據美國軍方消息說，這次派駐嘉手納基地的F35A戰機來自美國猶他州希爾空軍基地（（Hill Air Force Base））的第34戰鬥中隊。分析指出，在美國空軍序列中，希爾基地是維修而不是作戰基地，所配屬的空軍中隊主要負責戰機維修升級後的試飛與調試工作，根本不擔負作戰訓練使命。

言下之意，美國這次其實是派了維修人員開著戰機來為韓日壯膽。這12架F35A來自希爾基地，也印證了它們是不能發射任何武器的前3批次F35戰機。美軍目前已接受了約230架F35戰機，大多是前3批次戰機。

原本洛克希德馬丁（Lockheed Martin）聲稱，早期型F35能透過軟體升級，具備完整的作戰能力，但美國空軍卻因飆升的成本與技術風險，而放棄了對早期型號的升級，轉而讓這批戰機退居二線，全部配備維修與訓練單位，而希爾基地正是美國空軍最大的訓練中心之一。

既然12架F35A可能沒有任何作戰能力，那它們部署亞太，可能只是為了讓韓日儘快熟悉F35戰機。先前日本已經證實，將在2024年前裝備42架F35戰機，並將在2018年夏提出多達100架的採購計畫。而韓國也2014年9月確定採購40架F35A型戰機，計畫在2018年開始交付。

而這時12架由美國負責維修、升級人員的駕駛的F35戰機出現在日本，不僅有助於日韓儘快瞭解F35戰機，更能在對美交流中，瞭解很多第一手的升級、維修經驗。

(中時電子報)