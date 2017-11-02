NBA特稿》騎士該讓泰隆盧下台負責了吧！

泰隆盧到現在還能保住兵符，只能說騎士真的很有耐心。(美聯社)

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中時電子報

NBA新球季傷兵連連且爆冷不斷，但最大的驚奇，還是上季東區冠軍騎士淪落到苦吞4連敗，僅拿3勝5敗與籃網並列東區第11的窘境，其實當前騎士問題很單純，明顯就是總教練泰隆盧壓不住陣腳，甚至找不到球隊合理輪替模式。

跟上季陣容相比，騎士走了厄文與理查傑佛生，補進艾塞亞湯瑪斯、羅斯、韋德、克勞德，儘管湯瑪斯要到明年1月才可能傷癒復出，整體陣容應該不比上季還差，況且他們還有詹姆斯壓陣，怎麼可能今年開季打得如此低迷。

問題就出在泰隆盧身上，因為從開季至今，他已經換過好幾套先發組合，一下子說詹姆斯適合打控球，一下子又說崔斯坦湯普生打替補比較好，一下子變成洛夫打回先發大中鋒，更換球隊角色速度之快，恐怕連球員都陷入一片混亂。

更重要的是，泰隆盧小看了少了厄文的重要性，過去擁有厄文鎮守後場，騎士無須擔心場上一旦詹姆斯低迷，場上就沒了另1名搶分高手的麻煩，加上厄文的組織與防守能力不差，才讓騎士可以放任詹姆斯自由發揮或大殺四方。

聽到2日賽後，泰隆盧把連敗問題歸咎於失誤過多，以及回去重看影片修正的陳腔濫調，看來他仍然還是沒有發現騎士最大的問題，還是出在他自己身上，就算接下來靠著詹姆斯成功止敗，騎士想要爭搶本季總冠軍仍屬夢想。

或許當前騎士高層也該開始認真思考，為何有了這麼多好手在陣中，騎士戰績仍無起色的主因，到底是在球員還是泰隆盧身上？，既然答案已很明顯，那麼距離泰隆盧下台負責的時間，可能所剩不多了吧。

(中時電子報)

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