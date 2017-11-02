高中英聽測驗 9成違規未帶有效證件

2017年11月02日 14:34 旺報 簡立欣

107學年度高中英聽測驗第一次考試成績2日公布，大學入學考試中心表示，此次報名11萬多考生有870多名考生違反試場規則，且其中9成都是考生未帶有效證件，被扣一題分。大考中心強調，健保卡一定要附照片，學生證則不是有效證件。

大考中心強調，107學年度不再寄發准考證，須帶「有效證件」，包括身分證、有照片的健保卡、居留證護照或駕照。

此次台中有兩分區學校因校園廣播設備因素無法完整播放第8題，大考中心決議，以手提音響播放者因為未受影響所以不加分，其餘屬於受影響考生以加一題分方式處理；計算切截點時不計入兩分區考生，亦即兩分區受影響考生的答題狀況不影響其他考生的成績等級。兩分區考生若參加12月份第二次考試，不須繳報名費。

大考中心主任劉孟奇表示，這次台中兩分區學校是因為學校音響設備太先進，未來大考中心會準備「備援包」，包括CD失敗時啟動MP3音源等，也會考慮全校停電的突發狀況。

令人關注的考生成績等級分布，11萬6231名到考考生，A級21.04%、B級34.21%、C級36.91%、F級7.84%。大考中心新增提供各題型得分率，整體來說，考生在看圖辨義、對答、簡短對話等三種題型的得分率都在7成以上，僅短文聽解的得分率略低，是近6成。其中A級考生4項得分率都在9成以上；B級考生前三項種題型得分率都在8成以上，僅短文聽解是接近7成；C級考生看圖辨義和簡短對話的得分率6成，對答是5成多，短文聽解是接近4成；F級考生看圖辨義得分率較高是3成5，其他三項都在2到3成之間。

劉孟奇表示，C加F級考生的比率一直很穩定，從100學年度以來一直維持4成多，但也可看出C等級和B等級落差頗大，對C級考生來說短文聽解是他們弱點。

大考中心副主任黃璀娟補充，C加F級人數一直很穩定，也表示A加B級人數的穩定；不過此次A等級人數比率是提高的有21.04%，比105學年度19.26%、106學年度18.14%都高。

(旺報)