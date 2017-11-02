法國超級賽封后 羽協贈戴資穎激勵獎金

羽協理事長前往國訓中心致贈激勵獎金給戴資穎。(戴楠凱提供)

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中時電子報

中華民國羽球協會理事長張國祚、副理事長林銘傑一行人2日上午前往高雄左營國訓中心，嘉勉在法國超級賽贏得女單、男雙冠軍的戴資穎、李洋／李哲輝，並且頒給3人各獲一萬元獎勵金，同時中華羽協也另外頒發二萬元加菜金給培訓隊員們，期以未來比賽更上層樓、為國爭光！

世界球后、台灣女單戴資穎甫在總獎金32萬5千美元的法國超級賽贏得生涯第一個法羽賽冠軍，也拿下今年個人第5冠（含4個超級系列賽冠軍、亞錦賽冠軍）。小戴自4月亞錦賽之後，睽違半年再獲國際賽冠軍，且是超級系列賽第11冠（含6超級賽、3頂級賽、2年終賽）。

世界第8台灣男雙李洋／李哲輝突破個人成績，這次在法國羽賽奪冠，贏得兩人生涯首座超級賽冠軍。這是我國男雙睽違5年之久，再有組合於超級系列賽奪冠，上次為2012年方介民／李勝木在馬來西亞超級賽（2014年升格頂級賽），能夠追上學長們的腳步，雙李配皆感與有榮焉。

小戴、雙李配在法國羽賽同時登頂，是台灣羽隊史上頭一遭，過去單站超級系列賽紀錄頂多1項摘冠，中華羽隊在歷屆法國羽賽摘冠選手包括2014年男單周天成贏得首冠，2017年戴資穎、李洋／李哲輝一口氣勇奪雙冠，能在超級系列賽單站獲2冠，顯示我國羽球實力提升，可與世界諸強相抗衡。

(中時電子報)

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