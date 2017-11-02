高雄市3醫療院所 驚傳集體詐領健保

2017年11月02日 11:48 中時 郭韋綺

高雄市驚傳詐領健保案！橋頭地檢署接獲檢舉，至少有3家醫院長期來以重複多次盜刷病患健保、或竄改病歷將輕症患者偽造成重病症，以及將領有慢性病連續處方箋藥物病患，於第2次後領取慢性處方藥品時，再次掛號刷卡，製造不實門診就醫紀錄等犯罪手法詐領健保。

被問到涉嫌詐領健保費，有的診所表示，這是雙方認知不同，會再跟檢察官說明釐清。

檢警上月31日展開搜索，帶回涉案陳姓副院長、黃姓醫師、邵姓藥劑師及楊姓、鍾姓、董姓醫院行政人員共6人，以涉犯詐欺取財及偽造文書等罪，向法院聲請羈押；法院審理後，認為無羈押之必要，裁定30萬元交保；檢察官另諭知其餘人以10萬元不等金額交保候傳。

據了解，檢方還發現，此3家醫療院所，彼此醫師有相互支援及業務互助，詐領手法都是利用在病患看診時，由同一醫師看診至少2病，依病症分別過卡，但是依健保規定，醫院僅可就費用較高者進行請領，不得將2筆費用都申報，不過院方鑽漏洞，竄改就診資料均向健保署申報。

或者以同日同病名，再由2位不同醫師分別看診，盜刷病患健保卡申報詐領，獲得健保給付。

檢方表示，病患都是在不知情狀況下，遭醫院盜刷健保卡，由於業務相關醫療院所部分醫師、員工，已坦承為提高醫院績效而盜刷病患健保IC卡，再由知情醫師配合製作假病歷，此外，因詐得金額均以小額申請以掩人耳目，至於犯案時間和詐得總金額，尚須勾稽比對清查，全案朝醫療院所集體詐欺偽造文書的方向擴大偵辦中。

(中時)