高雄市3醫療院所 驚傳集體詐領健保

高雄市傳出至少三家醫院詐領健保。(示意圖：中時資料照)

友善列印
中時

高雄市驚傳詐領健保案！橋頭地檢署接獲檢舉，至少有3家醫院長期來以重複多次盜刷病患健保、或竄改病歷將輕症患者偽造成重病症，以及將領有慢性病連續處方箋藥物病患，於第2次後領取慢性處方藥品時，再次掛號刷卡，製造不實門診就醫紀錄等犯罪手法詐領健保。

被問到涉嫌詐領健保費，有的診所表示，這是雙方認知不同，會再跟檢察官說明釐清。

檢警上月31日展開搜索，帶回涉案陳姓副院長、黃姓醫師、邵姓藥劑師及楊姓、鍾姓、董姓醫院行政人員共6人，以涉犯詐欺取財及偽造文書等罪，向法院聲請羈押；法院審理後，認為無羈押之必要，裁定30萬元交保；檢察官另諭知其餘人以10萬元不等金額交保候傳。

據了解，檢方還發現，此3家醫療院所，彼此醫師有相互支援及業務互助，詐領手法都是利用在病患看診時，由同一醫師看診至少2病，依病症分別過卡，但是依健保規定，醫院僅可就費用較高者進行請領，不得將2筆費用都申報，不過院方鑽漏洞，竄改就診資料均向健保署申報。

或者以同日同病名，再由2位不同醫師分別看診，盜刷病患健保卡申報詐領，獲得健保給付。

檢方表示，病患都是在不知情狀況下，遭醫院盜刷健保卡，由於業務相關醫療院所部分醫師、員工，已坦承為提高醫院績效而盜刷病患健保IC卡，再由知情醫師配合製作假病歷，此外，因詐得金額均以小額申請以掩人耳目，至於犯案時間和詐得總金額，尚須勾稽比對清查，全案朝醫療院所集體詐欺偽造文書的方向擴大偵辦中。

(中時)

影》比特幣海外購買種子 大麻農… 豪門婚變！華南王子偷拍新光公主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。