豪門婚變！華南王子偷拍新光公主林知延無罪

華南王子偷拍新光公主案林知延獲判無罪，他的律師許惠峰聆判謝謝法官做出公正判決。(張孝義攝)

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華南金控副董林明成長子林知延，被控雇徵信社裝GＰＳ跟監和偷拍妻子、新光金控董事長吳東進長女吳欣盈涉嫌妨害祕密案，台北地方法院歷經3年多審理，２日上午判決林知延、律師劉宗欣和徵信業者林珮瑜等人均無罪。

到庭聆判的吳欣盈委任律師表示，會將判決結果轉告吳，是否要請檢察官上訴，要和吳欣盈討論後才決定，但他也透露，雙方迄今仍在談和解。林知延的律師則興奮說，謝謝法院釐清事實，做出正確判決。

這件豪門婚變引發的偷拍監控妨害祕密案，審理3年多，先前林知延和吳欣盈已三度同時到庭，但倆夫妻每回對簿公堂，都毫無互動，連眼神交會也沒有。

林知延和吳欣盈兩人相戀15年，6年前在國內外舉辦三場「世紀婚禮」，原本「王子與公主」般令人稱羨的佳偶，卻在婚後2年多驚傳婚變。2013年7月5日，吳參加「全球青年領袖論壇」成員聚會，林知延發現吳與新加坡籍、名叫「Weng」的男子，拍攝親密照片多張，吳被質問後承認與對方曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在美國波士頓、緬甸會面。

他認為吳欣盈違反婚姻忠誠義務，疑似出軌，透過律師劉宗欣找徵信社在吳女座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而提告。林、劉雖辯稱是懷疑吳女的司機吸毒涉及不法才裝GPS蒐證，最後仍和2名徵信社人員，為檢察官依妨害祕密等罪起訴。

(中時)

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