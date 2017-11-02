青年奧運街舞亞洲賽12月台北登場 拚舞技也拚創意

2017年11月02日 11:19 中時電子報 黃邱倫

首屆青年奧運街舞亞洲賽將於12月2日台北花博舞蝶館登場，此次獲選為青年奧運亞洲區資格賽的國際街舞賽事「Taipei Bboy City」以城市為主題促進世界各國Bboy交流，賽事舉辦多年備受國際矚目，也因此受到世界奧會認可，指定為史上第一次青年奧運街舞亞洲及大洋洲資格賽。

Taipei Bboy City 2017除了包含青年奧運資格賽以外，還匯聚全世界16位頂尖具有知名賽事冠軍頭銜的街舞選手，在台灣決一勝負，冠軍將前往美國參加世界總決賽。

2018阿根廷青年奧運為四階段賽制，第一階段為國家代表選手影片遴選，每個國家最多可派出5男5女參加第二階段資格賽；第二階段資格賽部分分別為德國Battle of The Year( BOTY ) 的歐洲／非洲資格賽、美國Silver Back Open的美洲/拉丁美洲資格賽以及台灣Taipei Bboy City的亞洲/大洋洲資格賽三場賽事，對於選定台灣作為青奧資格賽，這是非常難得的榮耀。此階段將於各國挑出至多3男2女的街舞好手參加第三階段的日本世界錦標賽，再次遴選出各國好手參加最後階段的2018阿根廷青年奧運。

國內街舞界對於本次霹靂舞能進入青年奧運感到相當振奮，而世界街舞相關組織也非常看好2024年街舞可望正式進入巴黎奧運項目，目前台灣霹靂舞最佳成績為世界排名第三名，在國際賽事上有一定的地位及影響力，非常有機會成為台灣的下一個奪牌項目。現全台各地學校已開始成立街舞藝術相關科系，街舞勢必將於台灣颳起另一波流行風潮。

此次中華隊由光復中學 張晨凱、致理科技大學五專部 陳郁辰、三重高中 劉又瑄、嶺東高中 詹詔臣、松山家商 陳姿伃、萬芳高中 鄭馨維、治平高中 簡嘉呈、啟英高中 鄭予捷、啟英高中 郭小曼、啟英高中 趙婉玲共計5男5女參加本次Taipei Bboy City青年奧運街舞亞洲/大洋洲資格賽，預計最多挑出3男2女代表台灣參加下階段的日本世界錦標賽。Taipei Bboy City 2017 Undisputed 1vs1成人組則由徐偉傑、包庭瑋、張威榕出賽，世界各地共計16位頂尖選手參戰。

(中時電子報)