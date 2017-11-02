2017薄酒萊新酒倒數！橡木桶洋酒現正開始預購

2017年11月02日 11:24 中時電子報 吳勝雄/報導

薄酒萊新酒開瓶日即將在全球零時差登場啦！準備好一探2017年新酒究竟了嗎？十一月的第三個星期四，薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」，通通都搭著飛機等著降落橡木桶洋酒啦。即日起至11月15（三）晚上10:00為止，到橡木桶洋酒全國門市預購薄酒萊新酒任兩瓶享預購優惠價79折，再送市值500元的2017限定款薄酒萊八吋彩繪點心盤一只，即將預購一空，千萬不要錯過！同時，今年橡木桶洋酒與7-ELEVEN合作，全台7-ELEVEN門市熱烈預購喬治杜柏夫2017薄酒萊新酒（特價589元）。詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，2017對法國來說是相當特別的年份。各大重要產區皆受到如春季霜害、炎熱乾燥的夏季等極端氣候影響，整體收成量預估比近五年來的平均還要低了將近兩成，是1945年來最低的產量，波爾多地區甚至有許多酒莊直接失去了2017年份的收成。僅管如此，果實的品質卻是超乎預期的好，薄酒萊地區官方收成報告以「極為美妙的品質」來形容今年的收成。

橡木桶洋酒總經理袁德珮與你一起倒數迎接薄酒萊！(橡木桶提供)

法國農業署Delphine Engel表示，今年官方公告的採收季由8月28日開始，但有些酒莊在三天前就展開了收成，根據他們的說法，這些地塊的葡萄已經達到相當值得採收的風味平衡，而由於今年的葡萄果粒較小，香氣物質、色素與單寧的比例便會大幅的提升，2017年的收成相當精彩可期！

橡木桶洋酒總經理袁德珮更補充，除了挑選酒廠以外，薄酒萊的等級也有很大的關係橡木桶洋酒則特別精選了三家酒廠較高等級的Beaujolais-Village Nouveau村莊級新酒，風味口感更加濃厚，即使是喜愛層次繁複老酒的酒迷也一定會喜歡。「薄酒萊之王」喬治杜柏夫除了是薄酒萊地區最老牌的酒莊，更是將新酒文化推廣到全世界的核心人物！而布根地超過兩百五十年歷史的伯爵藍帶，以最高規格的釀酒技術與平均五十年以上的老藤釀造，新酒的口感層次相當豐富多元。

而布根地唯一的女性莊主傳奇樂花園，只釀造最優秀的年份，品質當然不在話下。或許是因為較多酒迷還在觀望，今年的預購量大約來到六、七成，較去年稍微保守，但粉紅新酒、白酒新酒仍然已近全數售罄。這波收成報告釋出，市場狀況預計也將回暖，可望為總營業額帶來一成以上的成長。

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(中時電子報)