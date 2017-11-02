MLB》觸身球狂飛 麥卡勒斯竟砸破世界大賽紀錄

麥卡勒斯掛帥主投關鍵封王戰，球卻頻往人身上招呼過去。(美聯社)

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中時電子報

太空人的麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)今年首嚐世界大賽滋味，今(2日)更掛帥先發出戰關鍵第七戰，幾乎可說是豐收的一年，年僅24歲的他主投這堪稱生涯最關鍵的戰役，還寫下世界大賽新紀錄，只是這成就並不風光，因為是靠單場投出多達4次觸身球，讓他在大聯盟史上留名。

麥卡勒斯在2015年時，曾於美聯分區系列賽先發，該役他投6.1局失2分，但最後太空人遭皇家壓制吞敗，他承擔敗戰。今年他第二度挺進季後賽，美聯分區系列賽和冠軍賽，共投13局失3分、自責分率僅0.90，還曾在美聯冠軍封王戰時，後援連投24顆彈指曲球，技驚四座。

到了世界大賽，麥卡勒斯第三戰先發，當時對手就是今天的達比修有；該役達比修1.2局失4分爆炸，麥卡勒斯則撐了5.1局失3分，助球隊奪下勝利。他此役扛起關鍵戰，前2局帳面上無失分，但投得跌撞，且累積3觸身；到3下他被敲安後，第2度觸身保送賈斯汀騰納(Justin Turner)，陷失分危機。

麥卡勒斯接著飆K抓到1出局後，僅投2.1局退場，不過接替的皮卡克(Brad Peacock)替他化解危機。但這名24歲小將送4觸身，卻打破由1971年奇森(Bruce Kison)和2005年康崔拉斯(Jose Contraras)所創，單場3觸身的世界大賽紀錄。此外，他也是大聯盟史上首名投4觸身、卻能無失分的投手。

(中時電子報)

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