小名叫白天鵝 俄擬升級圖150長程轟炸機

俄羅斯現役「海盜旗」長程戰略轟炸機：圖150。（圖/Igor Bubin＠維基百科）

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中時電子報

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，近年來在國防軍備上動作頻頻的俄羅斯，因受限於資金不足，逐漸把腦筋轉移至現有舊式武器升級的計畫。統領空軍的邦達列夫大將（Viktor Bondarev）告訴媒體，軍方將投入大筆資金，將前蘇聯（USSR）時期研發生產的圖-150「海盜旗」長程戰略轟炸機（Tupolev Tu-160M2 strategic bomber）升級，並嘗試延長其服役年限達40年的時間，將這款被飛行員暱稱為「白天鵝」的轟炸機，能夠抗衡日益升級的歐美軍事科技。

由蘇聯圖波列夫設計局（Tupolev）於1971年提出、用於對抗美國空軍戰略優勢，圖-150「海盜旗」長程戰略轟炸機在1981年首次試飛，6年後投入服役和量產，總生產量約有35架。擁有超音速飛行能力、最大航程可達12,300公里，與美軍現役的B-1B「槍騎兵」轟炸機（Rockwell B-1 Lancer）頗為類似的外型和性能。雖然自身並無裝備自我防衛武裝，但最大掛載飛彈量有24枚，出任務期間，機上共有4人，包括正副駕駛、武器操作官以及導航通訊員。

雖已服役達30年的時間，但俄羅斯空軍仍經常派遣她出任務，2015年底就曾搭載新型X101巡弋飛彈，前往中東轟炸伊斯蘭國（ISIS）。邦達列夫大將表示，升級版的圖-150轟炸機將於明年首次亮相，2023年以前可望投入量產，俄羅斯空軍希望增建至少50架，讓俄國的核武威嚇力量更為鞏固強化。

(中時電子報)

文章來源：Russia’s strategic bomber to remain unrivaled for decades: Russian general

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