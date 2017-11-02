不到日本1％ 李昆澤：台海底地震儀及海嘯壓力計極少

2017年11月02日 14:54 中時 張家豪

立院交通委員會今（2日）審運輸研究所及中央氣象局預算，立委李昆澤質詢時表示，台灣嚴重缺乏海底地震儀及海嘯壓力計，不利建立海陸地震及海嘯預測網，氣象局應加緊建立；另外，他也要求加強高溫特報，氣象局則回應，會增加布設海底偵測設備，明年夏天前也會加強高溫特報。

李昆澤表示，台灣地震頻繁，規模6以上地震約有將近70％分布於東部海域，規模7以上的地震更高達80％。距離不遠的琉球海溝更被認為可能發生地震規模超過8的高潛勢地區。

但李昆澤說，已於今年10月18號驗收完成上線的二期海纜擴建作業，只有3個即時觀測站，海嘯壓力計也只有3個，相較於日本有11條海底電纜、總長度7431公里、299個海底地震儀及215個海嘯壓力計，台灣只有1條、長115公里，兩者相差過大。

李昆澤強調，建立東部海域地震或海嘯偵測網，可增加10到20秒強震預警時間、20到30分鐘的海嘯預警時間，並縮小地震預警盲區至30公里以內，相當重要。

氣象局代理局長葉天降回應，未來會新增6個海底地震偵測儀、6個海嘯壓力計，皆達到總數9個，未來也會持續推動新的計劃。今年也會透過美國協助，增加兩個海嘯浮標儀站。

另外李昆澤提出，目前災害性天氣特報只有低溫、強風、濃霧及豪大雨等，卻沒有高溫特報。他出具衛福部2016年急診熱傷害統計資料，6、7、8月就有1791人次因熱傷害掛急診。

李昆澤也說，台北在今年超過37度高溫有19天，多過平均值5.6天，創下1897年台北觀測站設站以來紀錄。「極端氣候越來越明顯，日本就有高溫注意情報，氣象局應該在『災害性天氣特報』增加高溫特報」。他舉例日本高溫預警包括「異常氣候早期警戒情報」，及「高溫注意情報」，前者是往後預測5日到14日，平均氣溫會相當高或低的機率達到30％以上，或降雪量很大就會發布；後者以當日或隔日氣溫超過35度以上就會發布。

葉天降回應，目前只要氣溫超過36度，氣象局就會發布高溫即時訊息，至於要納入災難性特報則要修法。但明年夏天前就會提供相關服務，不過不是以特報方式。

(中時)