NBA》小球迷遇火災僅救鞋 柯瑞回贈新鞋

聽到自己球迷為了搶救自己3代鞋衝進火場，柯瑞隨即送她最新的4代球鞋。(美聯社)

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中時電子報

當遇上火災，人們往往先救身家財物，但9歲女球迷喬迪偏不這麼做！喬迪在先前舊金山灣區北部森林大火時，竟然衝進家中搶救柯瑞代言UA的3代球鞋，聽到這名小球迷事蹟，柯瑞隨即把她邀來主場看球，更送她最新的4代球鞋。

強調自己除了搶救自己柯瑞3代球鞋，真的沒想拿其他東西的喬迪，接受《NBC SPORTS》訪問表示，「好吧，我真的很想把我的球鞋搶救出來，因為這是我唯一的球鞋，加上柯瑞是我最喜歡的球星，我實在太愛那雙球鞋了。」

喬迪還把這次事件手寫成1封信寄給柯瑞，內容除了描述自己搶救球鞋過程，也表達自己很愛打球，夢想就是進入WNBA打球，更強調柯瑞是她最愛的勇士球員，從柯瑞身上讓她學到很多，期望柯瑞與勇士可以拿下這個球季總冠軍。

柯瑞看完這封信後，隨即邀請喬迪與她的家人來甲骨文球館看球，當喬迪親眼看到柯瑞時，她的腳上就穿著自己從大火當中搶救出來的柯瑞3代球鞋，直呼不可思議的柯瑞，也跟她熱情打招呼，更送她幾雙柯瑞最新4代球鞋。

當場邊記者問喬迪，可以換穿柯瑞4代球鞋離去的感覺怎樣，她的反應很直接，只是不斷狂叫：「哇！」就是這種貼心關懷球迷的舉動或小故事，才會讓柯瑞到現在的人氣，仍在聯盟當中名列前矛！

(中時電子報)

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