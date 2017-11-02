台中台糖湖濱生態城 議員盼打造東區新明珠

2017年11月02日 12:20 中時 陳世宗

延宕10餘年的台中東區「台糖湖濱生態城」商業區土地開發案，10月辦理招商，地方燃起一片商機，市議員邱素貞2日質詢時，希望經發局要關心、督促招商進度，避免到時候叫好不叫座，影響地方發展。

經發局長呂曜志說，「台糖湖濱生態城」商業區土地開發，為大車站計劃一部分，大車站計劃除了公車規劃外，希望結合湖濱美景、產業故事館等規劃，成為夜間休閒散步好去處，市府會協助台糖辦理招商。

台中市議會第2屆第6次定期會，2日進行財經委員會業務質詢。市議員邱素貞指出，新建國市場遷移、台中火車新站落成啟用、復興陸橋拆除、南山人壽攜手秀泰影城於東區打造「秀泰廣場」、富邦集團買下「大魯閣新時代購物中心」，林佳龍市長喊出打造「東區新明珠」計畫，正逐步實現中。不過，「東區新明珠」地圖，還缺少一塊拼圖，就是「台糖湖濱生態城」商業區土地開發案的招商進度案。

邱素貞指出，台中糖廠區段徵收，台糖早期規劃做為大型購物中心，但開發商爆發財務問題，基地開挖後就停工，開發計畫最後終止，停擺10多年，去年完工，對於原已式微的台中市東區、火車站周邊商圈，擴展住宿、商業行為等有極大助益。

「台糖湖濱生態城」雖然是由台糖主導，但因為座落東區，市府不能不聞不問，經發局要表達關心。邱素貞說，10月16日舉行招商說明會，吸引約60家廠商到場關心，對於招商的進度經發局要督促，避免到時候叫好不叫座，讓這裡的開發案又得繼續延宕。

呂曜志強調，合作招商是一定的，市府與台糖定期召開會議，市府也會協助台糖辦理招商，「台糖湖濱生態城」商業區土地開發為大車站計劃一部分，大車站計劃除了公車規劃外，市希望結合湖濱美景、產業故事館等規劃，讓民眾6點半下班後，有地方可以吃飯、逛街，成為夜間休閒散步好去處，讓新建國市場旁邊從上午4時到晚上10時都有人潮，帶動地方繁榮發展。

(中時)