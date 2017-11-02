政府對軍公教警無情 葉毓蘭：警大不再是可以追夢的選擇！

反年改團體在警察節上街抗議。(圖/網友提供)

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中時電子報
/綜合報導

人事行政總處日前報告，近5年來，全台公務人員離（辭）職率增長，尤以年輕、高學歷者最為嚴重。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭今指出，政府為了意識型態不負責任，讓她再不能理直氣壯告訴警大學生：警大是可以追夢的選擇！

人事行政總處的數據顯示，2010年全台報考公務員人數為54萬，2016年只剩33萬，平均每年下降約8%，預計往後公職考試仍會繼續「退燒」。

葉毓蘭指出，過去許多年來，她一直告訴孩子們： Dream far, dream big. 也告訴他們，警大是個可以追夢的選擇，但是，就在這一年半，她不再能理直氣壯的如是說了。面對一個在大阪攻讀博士的警大學生詢問：「學成後，該回國復職，還是留在日本發展？」她回答：「去吧，follow your dream.」

她指出，一向以來警察大學的價值：國家、正義、責任，但最近整個氛圍是：國家是什麼？正義看利害，政府為了意識型態不負責任。不公不義的年改，僅對公教警消砍殺的年改，只是歧視這群像肝臓一樣沈默、終生付出的老人。

葉毓蘭說，隨著一例一休修法，這次暫時倖免於年改之亂的年輕人和勞工們，很快就會了解：誅殺首要敵人（退休公教）後，這把刀，很快就要揮向次要敵人的你們了！一個對軍公教警消如此無情的政府，別期待他們會信守任何承諾。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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