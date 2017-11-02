MLB》等了22年 休士頓再嘗全美冠軍滋味

太空人史普林格擊出兩分全壘打。(美聯社)

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中時電子報
/綜合報導

「休士頓，我們有麻煩了！」這句電影《阿波羅13》的經典台詞，常常是休士頓職業運動隊伍的寫照。今天靠著太空人擊敗道奇，終於讓休士頓民眾第3次嘗到北美四大職業運動的全國冠軍滋味，上一次已經是22年之前了。

那一次，是「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和「滑翔機」崔斯勒（Clyde Drexler）攜手帶領火箭隊，在1994/95年NBA總冠軍戰擊敗新星「俠客」歐尼爾坐鎮的魔術隊，完成2連霸。

休士頓是美國航太總署（NASA）的所在地，但是要讓他們的運動團隊奪冠，似乎比將火箭送上太空還難。1993/94年，火箭擊敗尼克稱霸NBA，竟是休士頓的運動團隊首次贏得北美四大職業賽冠軍。

1962年成軍的休士頓太空人（最初隊名為0.45口徑手槍），原本不論身處國聯或美聯，都被認為是萬年爛隊。NFL的休士頓德州人創隊迄今不曾奪冠，職業冰球聯盟NHL則沒有休士頓球隊。

休士頓在10年前其實拿過全美冠軍，由休士頓發電機連續贏得2006、2007年的職足大聯盟（MLS）總冠軍，但傳統的北美四大職業運動不包括英式足球。太空人這次用歷史最悠久的棒球稱霸全美，才真的是休士頓人「出頭天」！

(中時電子報)

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