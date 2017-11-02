陳建仁：兩岸關係非任一政黨就能決定

2017年11月02日 12:48 旺報 徐維遠

副總統陳建仁2日表示，兩岸關係的未來並非單一利害關係者或任一政黨就能決定；政府瞭解兩岸關係在區域與全球安全的重要性，但兩岸關係無法界定台灣或台灣與國際社會的關係。

陳建仁2日接見「台灣亞西論壇－2017區域安全與跨境犯罪國際研討會」與會代表團，重申台灣是國際社會促進和平與穩定所不可或缺的夥伴。

陳建仁致詞表示，台灣正在重塑自我，一方面感念那些創造台灣今日繁榮民主的先進先賢，同時也下定決心，希望為台灣、區域及全世界創造更美好的未來。

他說，就像國家安全會議諮詢委員林良蓉日前在研討會演說時所提到的：「沒有安全，就沒有真正的繁榮。」因此，政府努力強化安全，推動兩岸和平，並致力維持兩岸現狀。

陳建仁指出，兩岸必須正視當前情勢中的客觀事實。誠如總統蔡英文所說的：「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服。」

陳建仁認為，兩岸關係的未來並非單一利害關係者或任一政黨就能決定。政府瞭解兩岸關係在區域與全球安全的重要性，但兩岸關係無法界定台灣或台灣與國際社會的關係。因此，台灣將持續與區域內及全球社群的成員交流、互動，「這就是此類研討會之所以對我們如此重要的原因。」

他進一步強調，在國內，政府啟動停滯已久的改革，促進產業轉型，為數位未來奠定基礎；在區域，政府致力推動「新南向政策」，強化與鄰國的關係，並分享台灣的經驗及專業；而在國際上，台灣則仍是促進和平與穩定所不可或缺的夥伴。

(旺報)