北市幹線公車成效佳 明年6月前達「8橫8縱」路網

2017年11月02日 14:20 中時 陳燕珩

北市今年7月推出「類捷運」幹線公車，第一階段啟用敦化、民生、松江新生、仁愛和內湖等5條路線，上路至今成效不錯，運量持續正成長，今年9月較去年同期增加13.4％，內湖幹線成長最多；第二階段將實施忠孝、信義等11條路線，最慢明年6月前上路，屆時幹線公車將達「8橫8縱」路網。

新版幹線公車發車密集，平日尖峰4到6分鐘、離峰5到10分鐘一班，持電子票證可享公車、捷運雙向轉乘半價優惠，公運處統計，今年7到9月公車總運量成長2％，增加233萬餘人次，第一階段5條幹線公車月運量也較去年同期分別成長0.8％、4.3％及13.4％，轉乘率也從19.9％逐步上升到23.2％。

比較5條幹線公車，以內湖幹線運量成長17％居首，增加6.3萬人次；其次為仁愛幹線成長16％、敦化幹線14％、民生幹線10％及松江新生幹線8％。至於運量增加吸引到捷運族，或是公車族轉乘所致，交通局代理局長陳學台說，後續可找捷運資料比對，進一步分析運量來源。

公運處長常華珍表示，第二階段幹線公車將有11條，分別行駛忠孝、信義、和平、南京、民權、中山、羅斯福、基隆路、重慶、復興、承德等路廊，10月底已公告徵求北市聯營公車業者申請，11月底會提送路線審議委員會評選，最慢明年6月前可通車。

她強調，業者可以新闢路線，或將舊有路線轉型，前提是要符合幹線公車發車頻率、低底盤等規格要求，明年上半年啟用後，北市幹線公車將達「8橫8縱」路網，更有加乘效果。

(中時)