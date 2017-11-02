美海軍公布軍艦連撞原因 欠訓練判斷錯誤

美國驅逐艦費茲傑羅號。(美聯社)

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中時電子報

美國海軍公布近月兩起軍艦撞船的調查報告，指出驅逐艦費茲傑羅號(USS Fitzgerald)和麥凱恩號(John S. McCain)的撞船意外，船員和指揮官都有疏失，有疏於訓練以及判斷錯誤的情況。

六月在日本東岸外海和商船MV Crystal相撞的費茲傑羅號，調查報告指出這事件凸顯指揮官判斷力不佳、決策錯誤，雖然無人須承擔全部責任，但是船員對這類情況毫無準備，指揮和控制也效率低下、航行訓練和準備的訓練也明顯不足。

報告中也詳述數名船員英雄拯救受困士兵，在海水不斷從破洞灌入船艙時搶救人命。這樣英雄的事蹟和撞船前的疏失產生很大的對比。甲板船員一度誤認Crystal是另外兩艘較遠的船隻，沒有採取任何行動，雖然最後他們發現兩艘船在相撞的路線上，但以為時已晚。報告指出當時的甲板人員發現後沒有觸發警報、或是和Crystal船取得聯繫，也沒有通知指揮官尋求上級指示和判斷。

麥凱恩號在8月21日在新加坡附近發生撞船的當天，指揮官發現其中一名士兵對控制系統不熟，因此要求值班守望人員將工作分為掌舵和控制速度，但這造成船員相當困惑，而且在換另一控制中心掌舵後，部分人員沒發現有些系統配置已改變。

報告指出該船指揮官和艦橋人員沒發現在撞上油輪Alnic MC的路徑上，在撞船後整艘船都感受到了撞擊力，一名士兵因此被夾在床板之間，呼救後其他士兵還要切斷支架才能將他救出。整船因為海水灌入睡艙以及通訊控制裝備所在的船艙而失去通訊能力，船員必須使用手持無線電對講機和電話才能維持通訊。

報告表示，麥凱恩號上的指揮官未能指派有足夠經驗的船員執行某些職務，以及其他軍官未在當天下午參加說明安全簡報會議、了解接下來運作的潛在風險等，是發生撞船的原因之一。

(中時電子報)

文章來源：US Navy: 2 deadly summer collisions were 'avoidable'

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