不想再摔機！印度將砸千億買111架海軍直升機

印軍的直升機長年來被詬病出事率過高。(圖/印度國防部)

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中時電子報

印度今年積極透過拋出巨額國際軍購大單，來吸引國際知名製造商在印度生產武器。印度國防部31日更是批准了價值2,173億盧比（約新台幣1,014億元）的軍購案，購買111架海軍通用直升機（NUH），用來汰換印度海軍已經過時、出事率高的「印度豹」（Chetak）直升機。

據《印度時報》報導，國防採購委員會已通過了購買111架多用途直升機的撥款，印度海軍發言人也對此表示，這次的採購計劃是一大進步，填補了直升機的不足。目前印度海軍140艘軍艦中大部分都沒有通用直升機可用，也讓國防部加速批準了這個計畫。

印度海軍月前已經向國際軍火市場邀標，預計花費100億美元來購買234架海軍直升機，其中包括123架海軍多用途直升機（NMRH）和已經這次被批准的111架海軍通用直升機（NMUH），並已經向美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）和貝爾直升機公司（Bell Helicopter Textron）、法國空中客車直升機公司（Airbus Helicopte）和俄國俄羅斯直升機公司（Russian Helicopters）邀標。

印度政府近年來在總理莫迪一手主導下，希望以「戰略合作夥伴」模式吸引與美國、歐洲和俄羅斯廠商合作的機會，達成「印度製造」的模式。印度國防部消息人士透露，其中16架將以成品將直接和外國軍火商購買，剩下95架將於印度公司合作，在印度當地建造。印方希望在本國製造的直升機能有40%的本土參與度。

(中時電子報)

文章來源：Govt clears Navy's Rs 21,738-crore project to acquire 111 naval utility helicopters

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