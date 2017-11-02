MLB》8月命運的抉擇 韋藍德熬13年終圓冠軍夢

2017年11月02日 12:35 中時電子報 蔡銘仁

韋藍德今年8月31日最後關頭，決定告別待13年的老虎轉戰太空人，就是為了完成世界大賽冠軍的夢，他轉隊後從例行賽到世界大賽，一度投出先發9連勝佳績，他雖昨第六戰太空人3勝聽牌時，未能親自率隊封王，不過遲了1天，太空人今(2日)第七戰5比1撂倒道奇，總算讓韋藍德如願以償。

韋藍德2005年從老虎出道，並在2006和2012年時，兩度有望挑戰世界大賽冠軍；但老虎先1比4輸給紅雀，第2次又以0比4被巨人橫掃。韋藍德兩度挑戰冠軍未果，2014年後老虎連兩季無緣季後賽，今年又早早退出季後賽競爭行列，7月交易截止時，沒被送走的韋藍德，眼看又得度過失望的一季。

不過韋藍德8月31日最後關頭，點頭被交易到太空人，翻轉他的命運。他到太空人後如獲新生，先發5場全都奪勝，自責分率低到僅1.06，助太空人在美聯西區封王；接著美聯分區系列賽到冠軍賽，他依舊神勇無比，先發3場、後援1場，4場出賽全都帶回勝利，生涯第三度挑戰世界大賽冠軍。

韋藍德前兩次世界大賽登板，吞下3連敗，且投15局失掉12分，自責分率高達7.2，表現並不好；他今年第三度有機會圓夢，世界大賽2場登板雖都未奪勝，不過都繳6局優質先發。儘管他未能替太空人貢獻封王的1勝，不過生涯走到第13年拿過賽揚獎和年度MVP的他，如今總算一圓冠軍夢。

(中時電子報)