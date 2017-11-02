新網購定型化契約上路 買家一律有7天鑑賞期

2017年11月02日 14:18 中時 洪安怡

隨著網路交易蓬勃發展，網購的消費糾紛案件也與日俱增，未標示聯絡資訊的幽靈賣家愈來愈多，為了保障消費者權益，現行網購相關定型化契約重新修正，增訂要求賣家標示聯絡資訊，並載明網購商品一律有7天鑑賞期！契約最快下月上路。

衛福部將現行「食品或餐飲服務等郵購買賣定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案報請行政院核定，經消保處會議通過後，將名稱修正為「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並提出4點修正方向。

第一，需載明經營者資訊與聯絡方式，像是代表人、事務所或營業所的電話或電子郵件，避免消費者要主張無條件退貨解約權時，找不到賣家。第二，要有充分的商品資訊，舉例而言，販售年菜冰鎮花雕醉雞腿、魚翅獅子頭等，除了品名外，需有內容物名稱及淨重、容量或數量，產委由他人製造或監製的產品，委託廠商、監製廠商資訊應主動揭露。

而為了避免消費者衝動購物，定型化契約也要求業者，提供商品種類、數量、價格等重要事項的確認機制。第四，業者不得約定剝奪或限制消費者依法享有契約解除權，也就是網頁標示「不享7天猶豫期」或「除非有瑕疵，售出後不得退換」都屬無效約定，且禁止標示此類文字。

此外，仍有部分商品為《消保法》的合理例外商品，不在上述的限制，如易腐敗、保存期較短或解約時即逾期的商品、客製化商品、報紙、期刊或雜誌，已拆封影音商品或電腦軟體、數位內容或一提供即完成的線上服務、已拆封之個人衛生用品、國際航空客運服務等。

該案已由消保處送交衛福部，進行後續的公告手續，預計最快下個月上路。消保處提醒，倘若業者違規且屆期未改正，主管機關將依《消保法》第56條之1規定，處3萬~30萬元罰鍰，再次限期改正而不改者，罰鍰將提高到5~50萬元，並得按次處罰至改正為止。

(中時)