中市議員要求農業局建立大坑市集及農產品牌

市議員謝明源（右）、翁美春等，今天於市議會中；要求農業局建立大坑市集及農產品牌，協助地方農特產推廣與銷售。（陳世宗攝）

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台中市大坑有麻竹筍、椪柑、文心蘭等農特產品，聞名全省，卻未能有效建立品牌及行銷。市議員謝明源、翁美春2日聯合質詢，要求農業局應輔導各區發展地區農業產業的績效；積極輔導這些優良農產品行銷、研發，增加銷售量並打開全國知名度。

農業局長王俊雄說，大坑的品牌已建立，如黃金玉冷筍等，該局於明年2018舉辦世界花博時，將透過農會及農業局加強台中市農特產品的展示及展售，實質幫助農民，增加農民的收益。

謝明源指出，農發基金的2.6億元執行率僅24％，應該積極運用農發基金協助農業特色品牌的建立、農特產品的研發等，農業局辦理的地方農業產活動，必須有效、持續的增加農特產品實際上的銷售量。

謝明源表示，就北屯區大坑而言，農業局應該建立大坑專屬的農特產品牌，增加農產品能見度與地區的連結性；大台中也有很豐富的花卉種類，2018世界花博即將到來，農業局應該優先採用大台中的在地特色花卉，增加國際能見度。翁美春議員呼籲農業局要重視地方農產品的銷售與推廣。

謝明源議員亦肯定經發局這幾年對於商圈、攤販的行銷、輔導，以及市場品牌的打造，例如將第二市場定位為「百年美食品牌市集」，現在成為很夯的景點，綠川也推出註冊商標，專屬的水岸品牌LOGO讓人眼睛一亮，未來發展可期。

北屯大坑地區向有「台中的後花園之稱」，有多達10條的登山步道、豐富的天然資源及農特產，也越來越多特色店家進駐；謝明源希望經發局能為大坑創立一個專屬的註冊商標，並將這個商標結合農產品，觀光景點，達成綜合推銷一起獲利之目標。

(中時)

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