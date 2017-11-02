駐美外交官偷吃人妻1年50次 他否認 她都記在行事曆

2017年11月02日 12:59 中時 陳志賢

已婚的前外交部駐紐約辦事處行政組組長楊爵鴻，去年遭爆料與已婚的鮑姓大學女同窗發生婚外情，最後還始亂終棄，事後楊妻控告鮑女妨害家庭，而鮑女的丈夫也對楊男提告妨害家庭，雖然楊否認通姦，但因鮑女坦承姦情，還供稱1年2人發生性關係超過50次，台北地檢署2日依妨害家庭罪嫌起訴楊、鮑2人。

前外交部駐紐約辦事處行政組組長楊爵鴻被控妨害家庭，他都全否認，但女方拿行事曆作證兩人的行蹤。(示意圖，達志影像/Shutterstock)

起訴書指出，楊、鮑2人均已婚，卻自2015年多次在台北市的飯店、賓館發生性關係，次數超過50次。

據爆料者指出，楊男早在讀大學時就鍾情鮑女，但這段感情沒有結果，直到2013年楊爵鴻在外交部北美司擔任科長，因緣際會下與鮑女重逢隨即展開追求，已結婚生子的鮑女遂與楊男偷偷交往。

事後楊男欲結束這段婚外情，竟扯謊告訴鮑女因翹班約會被長官發現開除，只好到美國開UBER維生，為此還傳了一張自己睡在車庫的照片取信鮑女。實際上，楊不但沒失業，當時還準備陞官外派駐美代表處，鮑女一直被蒙在鼓裡。

去年此事遭爆料後，楊妻認為鮑女破壞他的家庭，提出妨害家庭告訴，鮑女丈夫則認為楊男是小王，也對楊男提出告訴。台北地檢署今年7月以告訴人身分傳喚楊妻及鮑女的丈夫，同時也以被告身分傳喚楊男及鮑女到庭對質。

據了解，檢方庭訊時，楊男始終否認雙方有發生任何關係，但鮑女則坦承背叛家庭，曾與楊男多次到飯店或汽車旅館發生性關係，並證稱她因當時被楊的花言巧語所騙，很愛楊男，她把每次2人發生性關係的時間及地點，都記在行事曆上，她講到傷心處，甚至數度拭淚。

檢方依據鮑女的供詞及行事曆等證據，認定楊、鮑2人涉嫌妨害家庭，依法起訴2人。

(中時)