「我害怕、不敢玩」 男蟲裝娘專偷同志被逮

2017年11月02日 13:07 中時 柯宗緯

愛情的騙子！29歲張姓男子專門利用同志交友軟體詐財，兩個月前從台北南下高雄犯案，以化名尋找獵物」花言巧語約同志出遊，再竊走錢財、手機等貴重物品，被前鎮分局警方利用大數據逮捕。警方查出，受害者遍及各縣市，高雄就有4名被害人，有些更擔心性向曝光不敢報案。

警方調查，張嫌有強盜、竊盜、侵占、詐欺、脫逃等多項前科，他自台北來高雄後，居無定所；他身高170公分左右，身材微胖、長相一般，專挑同志族群下手詐財騙色，透過Hornet、Hotmali、Unicorn、Scruff、Surge等同志交友APP，用自己的照片，冒名「來斯納」尋找聊天對象。

網路男蟲利用同志軟體詐財，警方循線逮人，目前高雄就有4名被害者。（柯宗緯翻攝）

警方說，同志交友本來就不容易，嫌犯利用此弱點，展開甜言蜜語攻勢，用話術將對方沖昏頭，在邀約對方出遊，在逛街時提議一起去玩遊樂設施，再用「我害怕，不敢玩」幫對方保管包包為由竊取財物。另外，也假好心要去「探班」，陪被害人在超商上班，趁對方外出買點心時，偷光商店錢財、手機等貴重物品。

前鎮分局草衙所接獲被害人報案後，利用大數據分析研判，輔以長相特徵託網友找尋下，發現張嫌落腳處，前往住處逮人。警方指出，當下發現張嫌身旁有位「好友」與他同居，張嫌供稱是某家鋼鐵公司行政助理，連枕邊人都不知道他是無業，又到處招搖撞騙，行徑相當惡劣。訊後依竊盜、侵占等罪嫌移送法辦。

警方表示，交友網站缺乏嚴格身分認證機制，難以杜絕有心人士用假身分申請帳號行騙，一旦發生糾紛往往追查困難，且詐騙集團深諳人心，擅於利用光鮮亮麗照片、職業塑造理想對象的假象，再透過利用話術誘騙被害人交付金錢，更有人根本都沒見過對方本人，就被騙得暈頭轉向，呼籲民眾網路交友要當心。

(中時)