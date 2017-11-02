紐約恐攻嫌犯要掛IS旗慶祝 川普：該處死！

2017年11月02日 12:44 中時電子報 楊幼蘭

茲別克裔恐攻嫌犯烏賽波夫在萬聖節當天，開著租來的皮卡車在紐約下曼哈頓區衝撞行人與騎單車的民眾，導致8死15傷，圖為被撞得變形的單車散落街頭。（圖/路透）

烏茲別克移民賽波夫（Sayfullo Saipov）以恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)為名，趁著萬聖節人潮聚集時，在紐約下城世貿中心附近駕駛卡車，惡意衝撞民眾，導致8死15傷後，美國總統川普周三推文說，他該被處死。

據法新社2日報導，川普在推文中寫道：「紐約市恐怖分子要求在病房掛IS旗—這下他可高興了。他殺了8個人，還造成12人重傷。應該處死！」

檢察官1日以對特定外國恐怖組織提供實質支持與資源，還有以車輛進行暴力及破壞行為等恐怖主義活動相關罪名，起訴了賽波夫。

據紐約《每日新聞》（New York Daily News）報導，一名消息人士透露，29歲的賽波夫為自己完成任務感到高興。另一名消息人士則說，他毫無悔意，並為達成目標感到欣喜。賽波夫因發動恐攻，被警方開槍擊中腹部，目前正在醫院接受救治，狀況穩定。

據CNN報導，紐約警方說，賽波夫遵從IS公開的指示，大約從1年前開始策劃恐攻，並在兩個月前決定用卡車發動攻擊。他手機裡存滿了IS的宣傳與相關錄影。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，賽波夫在紐澤西的鄰居透露，他在行凶前兩天，曾和兩名男性朋友開著租來的卡車四處繞，似乎在預演。鄰居說，他有兩個女兒，分別為6歲和4歲，還有一個才6個月大的兒子。

(中時電子報)