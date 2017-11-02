厲耿桂芳踢爆 台市府員工遭職場霸凌

台北市議員厲耿桂芳（左三）踢爆市府出現職場霸凌，文化局長鍾永豐（右二）表示會進行內部調查。（厲耿桂芳辦公室提供）

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台北市議員厲耿桂芳2日踢爆，市府文化局藝文推廣處傳出職場霸凌事件，並陪同曾姓公務員召開記者會出面控訴，指其因不願配合長官整肅其他員工之命令，遭到一連串職場霸凌；對此，藝文推廣處長林信耀解釋，曾男6月30日到7月7日曠職沒上班，長官指派副處長及相關同仁到家訪視，希望盡快完成請假程序，稱雙方在溝通口氣上有誤會，但絕無霸凌情事。

曾男指控，多次被長官飆粗口辱罵「他媽的、吃大便、無能」，個人不堪針對性言行而導致憂鬱症纏身，因病在家休養期間，更被指責未完成請假手續，面臨2大過免職懲處，多年公務員生涯恐毀於一旦，實在令人恐懼心寒！

厲耿桂芳表示，日前1111人力銀行調查，６成９上班族都被言語或肢體職場霸凌過，這明顯又是一件血淋淋案例。她說，從藝文推廣處會議記錄與會談錄音檔，皆可以見到當事人被不當管理和針對性的對待，更出現憂鬱恐慌的精神官能症，在壓力不斷絕望無助情形下，因而發生無法到勤和事先請假的情事出現。

厲耿桂芳痛批，身為機關上司不但未加關懷，反倒加深刺激，並且不容許以事後檢具醫療證明的方式，9月12日處內人評會決議兩大過將其免職，已被文化局退回重新檢討，10月17日人評會仍要趕盡殺絕，完全不念及曾男因霸凌已遭診斷患有憂鬱症的病情，3度發動簽請免職懲處，職場霸凌已成為文化局的「文化」！

台北市文化局長鍾永豐則表示，絕不容許市府及局內發生職場霸凌事件，將在搜集相關資料之後，進行內部調查，該懲處絕不寬貸。

(中時)

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