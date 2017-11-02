批遠航惡意解雇工會員工 鄭運鵬：民航局應專案輔導勞資和諧

2017年11月02日 15:42 中時 張家豪

立院交通委員會今（2日）審運輸研究所及中央氣象局預算，但立委鄭運鵬仍請民航局長林國顯到場備詢，質詢遠航勞資問題，他要求民航局介入輔導遠航建立和諧勞資關係，否則也不利遠航發展。交通部長賀陳旦回應，會輔導遠航勞資定期召開協調會議並訂定團體協約。

鄭運鵬指出，即便民航局對他提出航空公司增列勞工董事或公益監察人有疑慮，但遠航企業工會繼華航、長榮之後，今年3月也成立，民航局應認知這是趨勢，工會也都是合法的，「有健康工會才有健康公司。」

鄭運鵬說，遠航工會成員很年輕，「都是被欺負的啦！」遠航從10月開始，開除多位加入工會員工，「惡劣！明顯是惡意資遣，擺明就是對工會的惡意杯葛！」

包括開除理事長，原因竟是張貼宣傳單提醒遠航高雄外站旅館不符消防安檢標準，「那是高雄市政府也要開罰的。」會員呂小姐也只是陪理事長講幾句話，也被開除；還有3個會員因績效不佳被開除，「也不知道是不是真的？」接著解僱兩位副理事長，也說考績不好，「其中有一位媒體還報導過。」

民航局長林國顯指出，解僱原因沒有接到遠航詳細說明，遠航僅說是依據內規及勞動法規，但民航局有必要再了解。

鄭運鵬強調，民航局應監督遠航依勞基法定期召開勞資協調會議，「這不只是針對遠航，而是應適用於所有民航公司。」他說，民航局應專案輔導民航公司，以其他和諧的工會與公司關係為參考，讓民航公司與工會共存共榮，「就快過年了，不希望遠航員工提心吊膽！」

賀陳旦指出，會要求遠航提出讓員工安心的作為，民航局應想辦法防範爭議，包括要求勞資協議，也會輔導遠航勞資達成團體協約，「內部有所自律，就不用動則尋求法律。」他說，交通部不是專家，但會尋求協助。林國顯指出，勞基協商不成，還有調解機制，也會跟台北市勞動局協調。

鄭運鵬表示，遠航機隊只占全台4％，但因為財務有問題、飛安有疑慮，所以民航局從3月開始，卻有兩組人力耗在遠航，「打一個莫名其妙的戰爭。」現在遠航更加上員工不安定一項因素，民航局即便不是勞動主管機關，也應有所作為。

鄭運鵬批評，遠航員工士氣亂，是因為公司負責人財務亂搞，幫母公司融資、背債22億元，被民航局開罰，「財務比復興航空還糟糕」；航班亂，是飛機在機棚內擦撞，飛機受損停飛取消127班次、民航局也有限制飛時，跟工會有何關係？

林國顯回應，目前遠航已成立信託帳戶，並存入資金，已持續改進中；同時遠航航班減少，也有維修問題，甚至飛不滿民航局核准的1350飛時。

(中時)