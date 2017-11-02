批遠航惡意解雇工會員工 鄭運鵬：民航局應專案輔導勞資和諧

鄭運鵬指出，遠航解雇工會員工明顯出於惡意，交長賀陳旦也表示會輔導遠航勞資定期召開協調會議並訂定團體協約。（本報資料照）

友善列印
中時

立院交通委員會今（2日）審運輸研究所及中央氣象局預算，但立委鄭運鵬仍請民航局長林國顯到場備詢，質詢遠航勞資問題，他要求民航局介入輔導遠航建立和諧勞資關係，否則也不利遠航發展。交通部長賀陳旦回應，會輔導遠航勞資定期召開協調會議並訂定團體協約。

鄭運鵬指出，即便民航局對他提出航空公司增列勞工董事或公益監察人有疑慮，但遠航企業工會繼華航、長榮之後，今年3月也成立，民航局應認知這是趨勢，工會也都是合法的，「有健康工會才有健康公司。」

鄭運鵬說，遠航工會成員很年輕，「都是被欺負的啦！」遠航從10月開始，開除多位加入工會員工，「惡劣！明顯是惡意資遣，擺明就是對工會的惡意杯葛！」

包括開除理事長，原因竟是張貼宣傳單提醒遠航高雄外站旅館不符消防安檢標準，「那是高雄市政府也要開罰的。」會員呂小姐也只是陪理事長講幾句話，也被開除；還有3個會員因績效不佳被開除，「也不知道是不是真的？」接著解僱兩位副理事長，也說考績不好，「其中有一位媒體還報導過。」

民航局長林國顯指出，解僱原因沒有接到遠航詳細說明，遠航僅說是依據內規及勞動法規，但民航局有必要再了解。

鄭運鵬強調，民航局應監督遠航依勞基法定期召開勞資協調會議，「這不只是針對遠航，而是應適用於所有民航公司。」他說，民航局應專案輔導民航公司，以其他和諧的工會與公司關係為參考，讓民航公司與工會共存共榮，「就快過年了，不希望遠航員工提心吊膽！」

賀陳旦指出，會要求遠航提出讓員工安心的作為，民航局應想辦法防範爭議，包括要求勞資協議，也會輔導遠航勞資達成團體協約，「內部有所自律，就不用動則尋求法律。」他說，交通部不是專家，但會尋求協助。林國顯指出，勞基協商不成，還有調解機制，也會跟台北市勞動局協調。

鄭運鵬表示，遠航機隊只占全台4％，但因為財務有問題、飛安有疑慮，所以民航局從3月開始，卻有兩組人力耗在遠航，「打一個莫名其妙的戰爭。」現在遠航更加上員工不安定一項因素，民航局即便不是勞動主管機關，也應有所作為。

鄭運鵬批評，遠航員工士氣亂，是因為公司負責人財務亂搞，幫母公司融資、背債22億元，被民航局開罰，「財務比復興航空還糟糕」；航班亂，是飛機在機棚內擦撞，飛機受損停飛取消127班次、民航局也有限制飛時，跟工會有何關係？

林國顯回應，目前遠航已成立信託帳戶，並存入資金，已持續改進中；同時遠航航班減少，也有維修問題，甚至飛不滿民航局核准的1350飛時。

(中時)

快去加油！下周汽油估漲0.5元 創… 微軟推出科技教育計畫 協助國中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。