微軟推出科技教育計畫 協助國中小接軌12年國教課綱

微軟推出科技教育計劃，協助台灣教師及學校無縫接軌12年國教新課綱。（台灣微軟提供）

友善列印
旺報
微軟推出科技教育計劃，協助台灣教師及學校無縫接軌12年國教新課綱。（台灣微軟提供）

台灣在12年國教當中，將科技領域納入課綱，對此微軟打造教育計畫，提供全球教師經驗交流平台、共編共享的教學平台及專業教育顧問，協助台灣學校教師將資訊科技融入教學現場。

微軟自2003年起與全球教育界合作，提供微軟創新教育家、微軟學校、雲端未來學校、及微軟教育顧問團隊等微軟教育計畫，透過提供全球教師經驗交流平台、共編共享的教學平台及專業教育顧問，協助台灣學校教師將資訊科技融入教學現場，無縫接軌台灣12年國教新課綱。

台灣微軟公共業務事業群總經理張慧媛表示，全球有許多教師及學校認為資訊科技融入教學很困難，微軟因此在近年更投入大量資源，並成立具教育專業背景的微軟教育顧問團隊，協助教師開發數位教學內容，降低教師對科技教具的恐懼感；今年全台共有超過130位創新教育家、5家微軟學校及9家雲端未來學校參與微軟教育計畫。

台北市幸安國小獲得2017微軟創新教育家及微軟學校認證，以智慧學校為教育發展方針，導入微軟教育兩年來，不只藉由OneNote提升行政管理與教學生產力，教師更可即時共編及共享課程教材，改善過往單打獨鬥的備課場景。

北市幸安國小校長陳順和指出，全校共48班，目前推動微軟教育2年多，已有超過半數班級導入，導入的科目包括國文、數學、社會、健體、自然生活與科技、綜合和語文（英文）等7科。

苗栗縣新港國中小獲取2017創新菁英教師計畫及雲端未來學校殊榮，該校藉由微軟Skype for Business打破時空限制的特性，一年內，相繼與香港、南非、韓國、俄羅斯、澳洲、英國等國家地區，進行超過10堂的國際教師互動教學。

(旺報)

批遠航惡意解雇工會員工 鄭運鵬… 私校十大傑出校長出爐 龍華校長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。