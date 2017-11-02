微軟推出科技教育計畫 協助國中小接軌12年國教課綱

2017年11月02日 14:38 旺報 李侑珊

微軟推出科技教育計劃，協助台灣教師及學校無縫接軌12年國教新課綱。（台灣微軟提供）

台灣在12年國教當中，將科技領域納入課綱，對此微軟打造教育計畫，提供全球教師經驗交流平台、共編共享的教學平台及專業教育顧問，協助台灣學校教師將資訊科技融入教學現場。

微軟自2003年起與全球教育界合作，提供微軟創新教育家、微軟學校、雲端未來學校、及微軟教育顧問團隊等微軟教育計畫，透過提供全球教師經驗交流平台、共編共享的教學平台及專業教育顧問，協助台灣學校教師將資訊科技融入教學現場，無縫接軌台灣12年國教新課綱。

台灣微軟公共業務事業群總經理張慧媛表示，全球有許多教師及學校認為資訊科技融入教學很困難，微軟因此在近年更投入大量資源，並成立具教育專業背景的微軟教育顧問團隊，協助教師開發數位教學內容，降低教師對科技教具的恐懼感；今年全台共有超過130位創新教育家、5家微軟學校及9家雲端未來學校參與微軟教育計畫。

台北市幸安國小獲得2017微軟創新教育家及微軟學校認證，以智慧學校為教育發展方針，導入微軟教育兩年來，不只藉由OneNote提升行政管理與教學生產力，教師更可即時共編及共享課程教材，改善過往單打獨鬥的備課場景。

北市幸安國小校長陳順和指出，全校共48班，目前推動微軟教育2年多，已有超過半數班級導入，導入的科目包括國文、數學、社會、健體、自然生活與科技、綜合和語文（英文）等7科。

苗栗縣新港國中小獲取2017創新菁英教師計畫及雲端未來學校殊榮，該校藉由微軟Skype for Business打破時空限制的特性，一年內，相繼與香港、南非、韓國、俄羅斯、澳洲、英國等國家地區，進行超過10堂的國際教師互動教學。

(旺報)