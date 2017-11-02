佯稱建商、醫師 渣男5年詐10女2千萬

2017年11月02日 13:05 中時電子報 張國欽

39歲男子張志遠長期住台中市亞緻飯店，外表光鮮亮麗，佯稱是建設公司老闆、醫師、外商主管，周旋在多名女子身邊行騙，從101年至105年間對10位女子詐財近2千萬元，台中地院法官判針對前9位女子騙來的1700多萬元，判處7年2月及得易科罰金7月徒刑。另張嫌對第10名受害張女騙來的110萬元，檢方將另行起訴。

台中地院判決書指出，張嫌105年7月與文姓女子交往時，自稱是某建設公司老闆之子，上海有婚紗事業，他長期住在亞緻酒店，交往期間說皮包遺失需要錢及補辦，補辦期間急需用錢，當月每天向文女開口借錢，文女分次共給張嫌10筆，最少15萬，最多70萬，總計被騙284.5萬元，最後都是有去無回。

張嫌105年11月間對楊女謊稱開建設公司，上海也有婚紗事業，但皮包遺失，補辦期間急需用錢，遂開口向楊女借錢、買名表刷卡，總計得手105萬元，最後一筆要交款時逮捕。

張嫌另對李姓被害人佯稱是3家服飾店老闆，因好友房子被查封，想幫忙繳房貸並將房子買下，等手邊300萬基金贖回、房子過戶後，就可以出售還款，李女在103年7月至105年9月總計匯出1190萬元。

101年至105年共有9名女子受騙，總金額為1758萬餘元，台中地院除判決7年2月及得易科罰7月徒刑，另一件張女受騙110萬元案，將另行起訴。

(中時電子報)