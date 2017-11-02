基隆市環保局涉貪 2人限制住居6人交保

2017年11月02日 13:06 中時 李其樺

檢調追查基隆市環保局人員涉貪案，查出數名清潔隊員涉嫌接受童姓業者不當飲宴，未計價便私自開公務車載送回收物到業者私人回收中心，讓業者大賺「無本生意」，基隆地檢署經一夜偵訊後今（2）日以童姓業者、環保局張姓過磅員涉嫌貪汙向法院聲請羈押，法院裁定限制住居，其餘6人各以3萬到5萬元交保，不排除向上追查。

檢調獲檢舉指控，童姓回收業者於2013、2014年向同業借牌標得基隆市環保局回收物變賣案，依照合約可收購基隆市環保局資源回收中心回收物，童姓業者疑似為了節省收購價金和載運費，涉嫌招待清潔隊邱姓班長、張姓過磅員和其他隊員不當飲宴。

檢調初步調查，邱、張等人收了好處，私自開公務車載運東光資源回收場內回收物，未過磅計價便直接運往童姓業者位於大武崙的私人回收場，讓童姓業者免除繳交收購金，侵占公家回收物品大賺「無本生意」。

基隆地檢署昨（1）日上午指揮調查局基隆市調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、航調處基隆調查站及基隆市刑大，動員40餘人，搜索基隆市環保局清潔隊及東光資源回收中心、童姓業者公司等14處，帶回14人進行複訊。

經連夜偵訊，檢察官以童姓業者、張姓過磅員涉嫌違反貪汙治罪條例，有逃亡、串證之虞聲請羈押，基隆地院今（2）日凌晨4時許裁定2人限制住居，童姓業者父親、邱姓班長、丁姓司機、許姓、李姓隊員各以5萬元交保，環保局何姓承辦人3萬元交保，將持續向上追查案情。

基隆市政府環保局長賴煥紘表示，該案為環保局去年11月接獲具名檢舉，提供錄影光碟顯示環保局回收車出入業者私人回收場，主動移交給廉政單位偵辦，早在今年6月就已經主動把邱姓班長、張姓過磅員調離現職，強調全力配合檢調偵辦，勿枉勿縱。

(中時)