私校十大傑出校長出爐 龍華校長葛自祥獲獎

龍華科大校長葛自祥獲頒第一屆私校十大傑出校長獎。(龍華科大提供)

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旺報

中華民國私校文教協會今年首度遴選十大私校傑出校長，龍華科技大學校長葛自祥積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，獲頒第一屆私校十大傑出校長獎殊榮。

私校文教協會日前舉行頒獎典禮，表揚第五屆十大傑出教育事業家及首屆十大傑出校長，副總統陳建仁並致賀電恭喜所有得獎者，肯定校長們為教育事業所付出的努力。

葛自祥校長自1988年起於龍華服務，迄今已近30年，期間曾擔任推廣教育中心主任、進修部主任、學務長、教務長等重要行政工作，是龍華從專科改制技術學院及科技大學的幕後重要推手。

葛自祥指出，多年來，龍華科大積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並且從實作中，培養其專業技能與職場適應的正確態度。為縮短學用落差，該校自2012年10月，更率先推出「訂單式就業學程」，結合校園與產業界共同培育優質人才。經由訂單式就業學程，企業與學校相輔相成，互助互利，學生畢業即就業，企業獲得專業人才，並降低人才培訓成本，學校亦可提高學生與企業滿意度，有效解決「學用落差」。

在其它專業領域上，葛自祥校長曾榮膺台灣專案管理學會2010、2011 及2013年TPMA 百大名師、2008年教育部「學生輔導工作特殊貢獻獎」；更由於其卓越領導與調和鼎鼐的能力，葛自祥於2012年高票當選中華民國私立科技大學校院協進會理事長，2014 年並獲選連任，任內致力於凝聚私校共識、集中資源共享、促進兩岸技職教育交流、強化產學合作、維護私校發展，爭取私校教職員納入公保等權益，發展務實致用之技職教育特色，2017 年卸任後獲聘為名譽理事長，繼續為私校權益奔走發聲。

(旺報)

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