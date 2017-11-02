愛心志工清垃圾！新莊區後德里「可食地景」療癒又環保

2017年11月02日 13:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣有好山好水！也有最美的風景—人！新北市新莊區的後德里為響應市府推動「可食地景」，於本年度參與「106年度新北市社區綠美化競賽」，改造了一塊原本遭民眾棄置廢棄物、雜草叢生的閒置土地，透過市府輔導、補助及社區共耕的力量，成為一處生機盎然的綠色寶石，產出的蔬果收穫，不僅縮短了餐桌上的食物里程，也成為了里內長者共餐的最佳材料！

位於新北市新莊區民安路與塔寮坑溪交接處巷內，藏身了一塊面積達400平方公尺的可食地景，一踏入這片園區，如同置身於農村時代的田居風華，而這片難能可貴田園風光，正是由新莊區後德里長劉臺鳳與一群熱心的志工夥伴辛勤建置所成就的。劉里長表示，這一塊土地過去百姓丟棄垃圾、雜木、雜草叢生，還有廢棄浴缸積水，老鼠死於其中發臭。

後來，里辦公處響應新北市政府可食地景政策，於104年開始申請認養，並著手整理，本年度透過市府景觀處的輔導及補助，逐步開闢成40股菜畦由志工認養、耕作，其中也不乏80幾歲數的長者及罹癌的病友參與，種植可食地景也讓他們的身心更加健康，收成後的豐盛蔬果也於社區的共餐中一同分享。

另外，社區夥伴為了更加妝點可食地景園區，在入口處建置了一窪美麗的景觀生態池，並利用廢棄的輪胎做為植栽的容器，彩繪裝飾，繽紛的色彩更加吸引路過的民眾前來觀賞，也因為生態池的建置開始慢慢有了昆蟲及蜻蜓的棲息，現在也成為後德里內民眾交流聚會的絕佳景點！

景觀處長謝宏偉表示，透過大家參與可食地景的過程，不但把環境綠美化工作多元面向的拓展，讓農園變得非常富有美感和生態價值，亦達到「綠療癒」的功能，照顧長者及重症者身心健康，強化都市人缺少的農耕體驗及農作知識，交流就此熱絡了，左鄰右舍進而更像一個大家庭般，凝聚並關懷了彼此的情感，也是都市最美麗的轉變！

(中時電子報)