攝護腺肥大宜早治療 留置尿管易感染

攝護腺肥大發生尿滯留，手術已經免不了，建議儘早治療。圖為洪峻澤主任指著攝護腺位置 。（照片／書田提供）

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67歲的劉先生，攝護腺肥大服藥多年，近期第二次發生尿滯留插尿管，因家屬照護規劃，安排一周後手術，但在住院前一天，右側陰囊紅腫抽痛，且發燒39℃，診斷為留置尿管併發右側附睪炎，緊急住院施打抗生素後，隔天燒退且白血球降至正常值，經與患者及家屬討論後，依原計畫施行攝護腺汽化手術，術後隔天拔除尿管，排尿大幅改善，打三天抗生素，確認未發燒且陰囊開始消腫後才出院。

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤表示，攝護腺肥大好發於年長男性，其症狀會隨年紀增加而加劇，當攝護腺肥大引起尿滯留，表示肥大嚴重，一年內再度尿滯留機會達50％。長時間留置導尿管，尿道及膀胱感染幾乎無法避免，嚴重者甚至引起附睪炎、攝護腺炎或腎盂炎，此時就會發冷發熱，並有菌血症、敗血症之風險，需住院注射抗生素。

洪峻澤指出，尿滯留須留置導尿管，尿路感染幾乎無法避免，會增加攝護腺手術的風險，特別是合併附睪炎、攝護腺炎或腎盂炎時，術後感染變嚴重，甚至引起敗血症。因此在尿路感染時儘量不開刀，但只要尿管在，感染不會好，進退兩難，所以須和患者及家屬詳細溝通，理解開刀或不開刀都有其困難和風險，在適當時機至少要退燒且白血球恢復正常，才可考慮手術。

洪峻澤表示，攝護腺肥大症狀輕微者可先觀察，初期可用藥物治療，若症狀嚴重、時常出血或感染、甚至引起尿滯留，則須考慮手術治療。許多年長者聽到要手術都會有各種顧慮，但攝護腺肥大發生尿滯留，表示病情嚴重，手術已經免不了，建議儘早治療，以免引起併發症時增加手術風險。

(中時)

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